‘Esperamos que para el 2020 haya 300 empresas con un certificado erf’

La conciliación de la vida laboral y personal de los empleados es una de las tareas pendientes de muchas empresas. Sin embargo, cada vez son más las que le están apostando a implementar estas medidas, tal como muestra el hecho de que para 2020, se espera que al menos 300 cuenten con el certificado erf.



(Lea: Balance entre vida y trabajo hace empresas más efectivas)



“Esta es una iniciativa para distinguir a aquellas organizaciones que apuestan decididamente por la gestión de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Hoy en día, tenemos 46 y estimamos que se incorporen 25 más este 2017. Preveemos alcanzar las 300 en 2020”, afirma Roberto Martínez, director de la Fundación Másfamilia.



(Lea: Dieciséis empresas colombianas recibieron el certificado efr)



De acuerdo con Martínez, el impacto que tiene una empresa al contar con este certificado, es muy importante. “Tiene grandes beneficios relacionados con la reputación y la marca de empleador que a su vez le permite atraer más y mejor talento, así como la mejora del compromiso de sus colaboradores”.



Según la institución española, tener empleados descontentos impulsa la rotación no deseada, lo que resulta en costes de reclutamiento, selección, formación y adaptación al puesto. “Se estima que todo esto le supone a la empresa entre una y dos anualidades completas de salario bruto”, afirma el directivo.



Por el otro lado, según Másfamilia, el incremento del compromiso supone beneficios sobre la cuenta de resultados a través de una mayor productividad, una mejor atención al cliente y una mayor aportación al desarrollo. Las empresas que aplican las recomendaciones acogidas en el sello efr aumentan su productividad entre un 10% y un 15%.



El impulso de estas medidas cobra una mayor importancia, ya que según el informe Workforce 2020, de SAP y Oxford Economics, en el país solo el 24% de trabajadores está contento con su empleo.



De igual forma, la firma Hays asegura que el 55% de los empleados en Colombia quiere cambiar de trabajo. Entre estos, el 23% demanda mayor flexibilidad horaria y el 10% más días de vacaciones.



Pero no solo eso, otras estimaciones apuntan a que la rotación de un empleado le cuesta a la empresa hasta 12 veces el valor del salario, al tiempo que un colaborador estresado supone un costo para la empresa más de US$600 más al año.



Con todo, una encuesta de Másfamilia indica que el 63% de las entidades no desarrollan ninguna medida de conciliación más allá de las establecidas por ley.



Así las cosas, el director de la Fundación Másfamilia asegura que las claves para aumentar el compromiso de los empleados son “practicar una escucha activa y no tratar de imponer las tesis sin preguntar. Medir el uso y satisfacción de las medidas de conciliación y estar siempre atento a posibles cambios en las necesidades y expectativas”.



Colombia es el país de la región con más certificaciones y el segundo a nivel internacional”.