Está lista la alianza entre Avianca y United Airlines

Mientras Avianca restablece 100% su operación tras 51 días de paro de los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), lo que faltaba concretar de la alianza estratégica con United Airlines, ya tiene su punto final.



En entrevista con Portafolio, Hernán Rincón, presidente de la aerolínea, anunció que las negociaciones con la compañía norteamericana finalizaron y ahora solo falta que la junta directiva de Avianca las apruebe. “Ya llegamos a un acuerdo de negocios. Estuvimos en Chicago hace cuatro semanas y cerramos todo lo que estaba pendiente. Ya se les entregó a la información a los representantes legales para que se vuelva en un contrato”, dijo.



Actualmente, los abogados de Avianca están trabajando en el documento que será presentado ante la junta directiva. El texto lo darán a conocer el próximo lunes o en la reunión que tendrán en enero, donde revisarán los detalles de la alianza que se anunció en los primeros días de febrero de este año.



Cuando el contrato se apruebe, quedan los permisos de las autoridades de cada país para que la alianza se haga efectiva que, según Rincón, puede ser un proceso que puede tardar hasta un año.



El directivo también resaltó que la alianza con United Airlines iba tan bien que su accionista minoritario, Kingsland, los buscó para levantar los litigios que estaban en curso en la Corte Suprema de Nueva York.



Sumado a ello, los planes de la compañía aérea son también ambiciosos por otros frentes, sobre todo en su expansión a países como México, Brasil y Argentina.



El presidente de la aerolínea le confirmó a Portafolio que la fusión con Avianca Brasil tendría que estar lista para el primer trimestre del 2018. “Estamos en la etapa final del acuerdo, que por la huelga no pudimos avanzar, pero esperamos tomar la decisión si nos integramos, y cómo, para comienzo del otro año”.



En el caso de Argentina, la aerolínea también tiene planeado ampliar sus operaciones. “Queremos hacer en ese país lo mismo que hicimos en Brasil, crecer rápidamente y una vez estemos consolidados, integrarnos con Avianca”, aseguró.



En México, los planes son similares. “Ya hemos avanzado en las conversaciones con Aeromar para convertir esa compañía en Avianca México y allí vamos a fortalecer la operación y, en su momento, integrarla legalmente con la nuestra”, dijo Rincón, quien aseguró que es probable que eso se haga para el próximo año.



Otro de los anuncios del Presidente es que Avianca tendrá nuevas rutas internacionales. “Vamos a comenzar a volar a un nuevo país en Europa, que será Alemania en una ruta Bogotá- Múnich desde octubre del 2018. En la lista de nuevas rutas también están Chicago, Houston y Newark. Todas desde Bogotá”.



Asimismo, declaró que para el próximo año habrá un cambio en las operaciones, puesto que la aerolínea ya no planea seguir funcionando en el Puente Aéreo de Bogotá. “A partir de febrero cerramos desde ese punto y operaremos solamente en aeropuerto El Dorado, por cuenta de las ampliaciones. El cambio no se hace desde ya, para no afectar las operaciones en Navidad”, afirmó el directivo.



LO QUE DEJÓ EL PARO



El paro de pilotos de Acdac le dejó varias lecciones a Avianca: que pueden ser más productivos con menos recursos y que el diálogo con sus empleados tiene que ser distinto.



En el primer punto, Rincón explicó que la aerolínea hizo cosas que nunca se habían hecho. “Una de las cosas más importantes que hicimos y que dejaremos así, es que asignamos aviones más grandes a muchas rutas. Por ejemplo, lugares como Cali, Medellín, Cartagena, donde hay muchas frecuencias todos los días, con menos aviones movemos las mismas sillas”.



Eso significa que, sobre todo para los vuelos nacionales, habrá frecuencias que se van a eliminar. “Por ejemplo, hay vuelos que tenían hasta tres frecuencias. Ahora no lo estamos haciendo así porque la capacidad de las aeronaves es mayor”, aseveró el directivo.



Con ese tipo de medidas, a partir del primero de diciembre instauraron un nuevo itinerario para Colombia, en el cual ya están operando entre el 95 y 96% de los vuelos y de sillas que se tenían proyectadas para dicho mes.



En perspectiva, antes de la huelga, Avianca operaba alrededor de 530 vuelos, hoy son 470. “Hicimos una mejora de la productividad. Ahora usamos los aviones más grandes primero y los pequeños los dejamos de respaldo”, destacó.



Y es que para Rincón, la eficiencia fue clave para lograr mitigar el impacto de la huelga, por la que dejaron de recibir ingresos por alrededor de 1,8 millones de dólares diarios, lo que significó 91,8 millones de dólares en los 51 días de paro. Sin embargo, resaltó que se tomaron medidas importantes de ahorro, por lo que el golpe en las pérdidas y ganancias de la empresa no será muy alto.



Por eso, para los resultados del cuarto trimestre, el directivo aseguró que aunque los números sí se van a ver afectados, para el acumulado del año el comportamiento va superar el presupuesto.



Por otra parte, Rincón reconoció, que, por cuenta de los 51 días de huelga, la compañía tendrá un rezago importante en lo que se tenía proyectado de este año. “Para el primero de enero del 2018, vamos a estar al 100% de la meta del 2017. Pero ahora tenemos que seguir creciendo para cubrir el incremento que teníamos pensado para el año entrante. Y eso lo vamos a lograr en agosto, donde estaremos al día con el propuesto para 2018”, dijo el empresario.



En cuanto a la reincorporación y los procesos disciplinarios de los pilotos, el empresario anunció que de los 520 aviadores y copilotos que regresaron luego del paro, todavía hay un número importante que está en entrenamiento.



“Hay muchos pilotos que no están volando pero están en reserva. Los procesos disciplinarios empiezan esta semana y tienen tres etapas. Primero las citaciones, luego sigue la presentación de los cargos y la defensa que ellos hacen y, en tercer lugar, está la decisión de la compañía sobre su futuro. En todo ese proceso, estaremos siguiendo la ley y en dos meses creemos que podemos evacuar todo”, manifestó Rincón.



El directivo aclaró que que una vez transcurra ese tiempo, y en caso de que el número de pilotos que se retiren de la empresa sea alto, están preparados para reemplazarlos.



Ante las molestias de los precios de los pasajes, el presidente de Avianca ratificó que la aerolínea no ha cambiado las tarifas de los tiquetes fuera de lo normal. “Cuando pasó la huelga, la Aeronáutica Civil nos citó y revisó y se dio cuenta que no estábamos subiendo las tarifas de manera exagerada. Lo que pasa ahora, es que para la temporada de fin de año mucha gente se adelantó y quedan muy pocas sillas. Es la ley de la oferta y la demanda”, aseveró.



Incluso, recientemente Avianca anunció la venta de un millón de sillas desde $79.000, que según Rincón, se vendieron en menos de tres días y que es una muestra del compromiso de la Holding.



“Pese a todos los obstáculos, Avianca continúa su plan de expansión. Se vienen buenas noticias”, concluyó.



María Camila González

marola@eltiempo.com