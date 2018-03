Este año estarán listas las franquicias del Grupo Éxito

Este año el Grupo Éxito tendrá listo el modelo de franquicias. Por ahora, tiene en marcha cuatro locales piloto de sus formatos Éxito Express y Surtimax. Asimismo, trabaja en la estructuración del modelo que deberá garantizar un buen negocio para los inversionistas.



(Lea: Ventas del Grupo Éxito crecieron 9,4% el año pasado)

Ese es uno de los planes que tiene la compañía para el 2018, según anunció su presidente, Carlos Mario Giraldo. La firma ayer presentó los resultados del 2017, que incluyen un aumento del 9,4% en las ventas de los cuatro países en donde opera, con $56,4 billones. Las utilidades ascendieron a $217.000 millones, cinco veces más que el resultado del 2016.



(Lea: Utilidad neta de Nutresa aumentó 6,2% en 2017)



En Colombia, las ventas en el 2017 fueron de $11,1 billones, con una caída del 3% frente al año inmediatamente anterior. Para este año, Giraldo se declara “moderadamente optimista” y explica las estrategias y logros del Grupo.



¿Cómo ve el futuro de las ventas en Colombia, tras la caída del año pasado?



Soy moderadamente optimista por varias razones. Primero, porque la confianza del consumidor sigue en terreno negativo, pero viene con una tendencia a la mejoría. Comenzó en -20% el 2017 y terminó en diciembre con alrededor de -6%. Segundo, las 27 canastas de Nielsen a mediados del año pasado estaban en -3,5% y hoy van en -2,8%. Ese dato también avanza. Tercero, porque el aumento de los salarios del 5,9%, que es duro para las empresas, favorece el consumo ya que permite que la gente tenga dinero disponible para hacer compras aplazadas, teniendo en cuenta que la inflación de alimentos ha bajado a niveles del 1,92%, cuando estaba en 7,22% a finales del 2016. Finalmente, un elemento que puede ser folclórico, pero con impacto en el mercado, es el Mundial de Fútbol.



¿Esos indicadores han reaccionado en los primeros meses del año?



De eso no prefiero hablar por los temas de mercado. Creo que va a ser una recuperación gradual, que no va a ser automática y no es un salto instantáneo, será más potente en el segundo semestre que en el primero. Ahora, hay que ver el ciclo electoral cuyo efecto es impredecible.



¿Qué hay en planes de expansión?



En Colombia, ascienden a $300.000 millones, con énfasis en el crecimiento del formato Surtimayorista, en la estrategia omnicanal y en el formato de productos frescos o Fresh Market.



¿Qué pasó con el tema de las franquicias?



Tenemos en este momento unos cuatro pilotos caminando desde hace cinco o seis meses. No puedo decir dónde. Tenemos unas de Éxito Express y unas de Surtimax. Cuando estemos listos lo anunciaremos. Hay que garantizar que el modelo funcione muy bien antes de expandirlo. Mucha gente quiere ser operador de franquicia, pero no podemos hacer esto hasta que los fundamentales del modelo estén bien, para que a la gente le vaya bien. La prueba y error en esto es clave y en ese proceso estamos.



¿Va a estar listo este año?



Sí, tiene que salir este año.



¿Qué destaca del balance del 2017?



Fue un año de consolidación de la integración y la expansión internacional de la compañía, que muestra una recuperación importante de mercados. Esto lleva a que las ventas totales crezcan por encima del 9%, a pesar de la afectación del mercado colombiano y que lleva a que la compañía tenga cifras positivas, a nivel de ventas de $56,4 billones. Cada país ha llevado a cabo políticas de productividad y de gastos con muy buenos resultados, en Colombia y Brasil especialmente. Eso ha permitido que el crecimiento de los gastos estén por debajo del aumento de la inflación.



¿Qué otros elementos sobresalen?



Yo destacaría las sinergias, por lo que después de dos años y medio de esta adquisición y de haber instalado la oficina de integración entre los cuatro países, es claro que se trata de un proceso potente y tiene un curso natural. Son 28 iniciativas que muestran un resultado de US$100 millones al Ebitda. Entre las acciones está la importación de más de 1.100 contenedores de producto conjuntamente, las compras de las soluciones de tecnología entre todos los países y hasta de los carritos del mercado. Otra evidencia de esa gestión es haber traído a Colombia, ya de una manera más masiva, un formato que es ganador en Brasil como es el Surtimayorista, el cual se ha desempeñado bien.



¿Cómo va el negocio inmobiliario?



Es otro elemento que sobresale. Es un negocio muy maduro en Colombia y en Argentina, con niveles de ocupación por encima del 90%, todavía en medio de circunstancias difíciles para los comerciantes, con aumento de los ingresos en el país de más de 25% y con un muy buen arranque de Viva Malls, el vehículo inmobiliario que creamos. Se han podido avanzar en dos proyectos de magnitud: Viva Envigado y Viva Tunja.



Viva es una marca que comenzó hace siete años y hoy tiene un área comercial con casi 450.000 metros cuadrados de área arrendada y 29 centros comerciales y galerías entre Viva Malls y El Éxito, lo cual se consolida como un buen negocio. A eso se suma, la operación en Argentina que se convirtió en un mercado líder en crecimiento inmobiliario en los últimos tres años, el primero fue fuera de Buenos Aires y desde el momento en que nosotros compramos, esta unidad de negocio tenía 140.000 metros cuadrados de área construida y hoy tiene 170.000 metros cuadrados.



¿Cómo han avanzado en el formato cualitativo representado en ‘Fresh Market’?



El Fresh Market, esa innovación que tenemos tanto en Uruguay, como en Brasil y en el Carulla de la Calle 102 en Bogotá, lo vamos a llevar a cinco almacenes más. Esto es estar a la altura de los estándares de formatos cualitativos más exigentes del mundo.





Constanza Gómez

Medellín