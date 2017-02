‘Este año tendremos una nueva empresa que será KMA Concesiones’

Menzel Amín, presidente de la empresa colombiana KMA Construcciones, que lleva 15 años en el mercado de las obras civiles y el negocio inmobiliario, dio a conocer los planes que tiene este año para cumplir con su objetivo de crecer y posicionarse en el país.

Así mismo, comentó sobre su experiencia en el programa de las vías de cuarta generación (4G).



¿Qué planes tienen para el 2017?



Hacemos planes quinquenales. Este año el principal objetivo que tenemos es la creación y consolidación de la empresa KMA Concesiones. Lo que buscamos es separar los negocios de construcciones y concesiones.



Desde hace varios años, venimos gestionando con Correval este trabajo, y esa va a ser una de nuestras metas en el 2017.



Adicionalmente, estamos avanzando en las obras de las concesiones en las que participamos.



¿Cómo avanzan en las concesiones de cuarta generación?



Ya estamos en la construcción del proyecto Conexión Norte, que la semana pasada recibió su primer desembolso de 6,5 millones de dólares por parte de todos los bancos y está asociado al cronograma de obra.



Así mismo, estamos en la Transversal del Sisga, que actualmente trabajamos con nuestros aportes y esperamos que en el transcurso del primer semestre podamos tener el primer desembolso del cierre financiero.



A esto le sumamos la adjudicación que recibimos hace dos semanas del proyecto de Autopistas del Caribe (Ruta Caribe II).



¿Qué dificultades han tenido para lograr el cierre definitivo final?



En el cumplimiento de los requisitos de los bancos. Para lograr el crédito oficialmente tenemos que demostrar que ya tenemos los acuerdos protocolizados con las consultas previas y que contamos con las licencias y predios necesarios, es decir, que no habrá ningún factor de riesgo que impida que se desarrollen los proyectos.



Esto ha hecho que nosotros empecemos la construcción con el 100% de nuestro aporte y después los bancos entran a financiar. Esto ha representado un esfuerzo muy grande.



¿Cómo resulta KMA Concesiones?



Esta nueva empresa es el fruto del análisis macroeconómico que hemos hecho de lo que puede pasar con las 4G. No creímos que se pudieran dar casos de corrupción, pero sí que podía haber dificultades por falta de liquidez de algunas empresas.



KMA Concesiones nos va a permitir estar en más proyectos, porque vamos a tener mayor liquidez con recursos independientes de la construcción.



¿Preparan más iniciativas privadas?



Estamos en el proyecto Autopistas del Sinú. El plan es poder conectar en doble calzada Sincelejo y Montería. Esta iniciativa es compleja en el tema de relación con las comunidades, por eso tomamos una decisión corporativa y es que si no tenemos el 100% de las consultas previas y licencias cerradas, no presentaremos la factibilidad, porque es un riesgo muy alto para el cierre financiero.



¿Están en otros proyectos con entidades diferentes a la ANI?



Estamos pendientes de que en este año la Alcaldía de Cartagena nos apruebe el proyecto que entregamos en prefactibilidad en el 2016, de la Autopista Industrial de Cartagena, que plantea una intervención al corredor industrial que tiene la ciudad con su puerto.

Las cosas están planteadas para que en el primer semestre esté aprobado y se pueda adjudicar el contrato.



Este proyecto es de vital importancia para la competitividad del municipio.



También están en el negocio inmobiliario...



Sí, el año pasado creamos a KMA Inmobiliaria. También quisimos separar este negocio de las construcciones.



En los próximos días haremos el lanzamiento de un nuevo centro comercial en Cartagena. Además, estamos en la construcción del nuevo hospital de esta ciudad: Serena del Mar.



¿Cómo está financieramente KMA?



No somos los que más vendemos en Colombia, pero sí somos de las empresas más rentables del país. En valores absolutos, somos de los que más generamos utilidades.



¿Qué expectativas de ingresos tienen para este año?



Nuestro mejor año fue el 2015, que facturamos 384.000 millones de pesos; en el 2016 bajamos a 272.000 millones. Sin embargo, nuestro Ebitda (utilidad operacional) se mantuvo. Este 2017 pinta muy bien en cuanto a inicio de negocios, pero en facturación bajará un poco más, y en el 2018 también esperamos este comportamiento. El plan nuestro a largo plazo es tener una tendencia al alza.



¿Cómo explican esta reducción?



Realmente, la maduración de los proyectos toma mucho tiempo. El fruto se ve en el largo plazo. Participar en las 4G implicó que hiciéramos desinversiones avanzadas en otros países para crecer y consolidarnos en Colombia.



¿Esta decisión trajo consecuencias?



Sí, tuvimos que salir de muchos de nuestros empleados, pero esperamos que en la medida en que alcancemos esta maduración los podamos volver a vincular a nuestra familia KMA.



¿Cuántos empleados despidieron?



Aproximadamente 400. Quedamos con una planta de 1.200 empleados.



