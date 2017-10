Este miércoles es el día D en el caso de Avianca – Acdac

Una Demanda de ilegalidad, un tribunal de arbitramento y una nueva mesa de negociaciones.



Estas son las tres posibles aristas que hoy tienen Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), con el fin de solucionar el paro de pilotos, el cual cumplirá, mañana, dos semanas de iniciado.



De las tres, la que tendría un primer concepto sería la demanda que la aerolínea interpuso ante el Tribunal Superior de Bogotá. Para mañana está citada la audiencia en la que un juez definirá si la huelga estuvo o no bajo la ley.



(Lea: Acdac interpone acción de tutela contra Ministerio de Trabajo).

Sin embargo, esta resolución sería apelada ante la Sala Laboral de la Corte Suprema, y según varios abogados laboralistas, se da por entredicho que el mismo miércoles se presentaría dicho recurso. Por su parte, la sala del alto tribunal se tomaría hasta un mes para dar una sentencia definitiva.



Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, indicó que, en su concepto, el paro es legal, toda ves que “el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no considera este servicio como público y esencial, además de que la huelga es un derecho constitucional y sus restricciones se deben interpretar para que permitan el mayor desarrollo de los derechos”.



ARBITRAMENTO, A MEDIAS



Paralelo a este proceso está el tribunal de arbitramento, convocado la semana pasada por la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, quien reiteró que este trabajará con normalidad, aun cuando alguna de las partes no elija árbitro.



El sindicato anunció a los medios que no hará esto, con lo cual, dijo la Ministra: “Vamos a esperar hasta último momento para recibir esta notificación. No obstante, si no lo hacen, podríamos hacer un sorteo con los listados que tenemos de la Corte Suprema, con el que podríamos nombrar el segundo y tercer árbitro”.



De esta forma, el jueves se cumpliría el plazo para conocer los tres nombres, y entre el martes y miércoles de la próxima semana se posesionarían ante el Ministerio de Trabajo. Como respuesta, Acdac volvió a rechazar la convocatoria e interpuso una acción de tutela para frenar dicho proceso (ver ‘Acdac responde con tutela’).



En este caso, Jaramillo indicó que “es abiertamente inconstitucional e ilegal, pues la Corte Constitucional declaró inexequible el hecho de hacer esta convocatoria antes de tiempo, es decir, solo se podría haber hecho una vez terminaran los 60 días legales de huelga y otros ocho que tendrían una comisión de concertación”.



IMPACTO ECONÓMICO



Mientras los tribunales deciden y Acdac espera que se puedan retomar las negociaciones –que están totalmente congeladas desde la semana pasada–, el impacto sobre las finanzas de Avianca sigue escalando.



Según las cuentas de la empresa, cada día de paro les cuesta unos $7.000 millones, con lo cual el ‘coletazo’ ascendería a más de $100.000 millones.



A su turno, un análisis de Valora Inversiones determinó que las pérdidas reales para la empresa –teniendo en cuenta ahorros por menores gastos administrativos y combustible–, serían de $2.000 millones diarios, es decir, casi $27.000 millones en los 13 días de paro.



No obstante esto, la acción de Avianca cayó ayer solo 0,35% (a $2.875), lo que indica que su desempeño no se ha visto afectado en gran medida. Incluso, desde que empezó el paro, no bajado ni un 1%.



Según la comisionista Valores Bancolombia: “La acción se rehúsa a caer, lo más probable debido a la creencia de que esto no se irá al largo plazo, que las pérdidas no son considerables y finalmente puesto que ha sido una acción que ha tenido un desempeño inferior desde que su asociación con una aerolínea de EE. UU. se fue a las cortes”.



Un panorama similar tendría el dato de inflación de Colombia. Para la comisionista Casa de Bolsa, si bien el cese de actividades ha impactado los precios de tiquetes, “consideramos que no generará presiones inflacionarias importantes en septiembre” (ver ‘Inflación le haría el ‘quite’...).



SINDICATO RESPONDE CON TUTELA



La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) interpusierion ayer una tutela contra el Ministerio de Trabajo, argumentando que la convocatoria al tribunal de arbitramento vulneró tres de sus derechos fundamentales: al debido proceso, a la igualdad y a la sindicalización.



En teoría, el fallo se conocería en 10días hábiles, es decir, el 17 de octubre.



Por su parte, Acdac dice en el documento que “el Mintrabajo se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, y usurpó la labor de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.



Por esto, le solicitaron a dicha entidad que suspenda provisionalmente la resolución que le dio vía libre al tribunal de arbitramento, con el fin de que protejan “los derechos fundamentales de la Organización Sindical y de sus afiliados (...), quienes se han visto seriamente afectados y lacerados por la arbitraria e inconstitucional medida”.



En el documento de 44 páginas, Acdac también relata que tras las negociaciones con Avianca, la huelga se venía desarrollando de forma legal, y cuya legalidad se está examinando en la instancia judicial competente, “de forma que debió respetarse el desarrollo de la huelga hasta por 60 días para convocar una subcomisión de la comisión de concertación de políticas salariales y laborales para convocar el tribunal de arbitramento”.



Además, en cuanto a la legalidad o no del cese de actividades, el documento reza que tienen fe de que se declare a su favor, teniendo en cuenta que la labor que cumplen los pilotos no es un servicio público esencial.



“De acuerdo con las directrices trazadas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, la labor que desempeñan los pilotos de líneas aéreas no constituye un servicio público esencial; para que se pueda hablar de esto, en sentido estricto del término, se tiene que afectar el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad del público en general”, indicó Acdac.



INFLACIÓN LE HARÍA EL 'QUITE' AL PARO EN AVIANCA



Un análisis económico de la comisionista Casa de Bolsa, considera que el dato del IPC (inflación), que publicará este jueves el Dane, no se vería afectado por el paro de pilotos, debido a cuatro aspectos fundamentales:



Su duración sería 11 de los 30 días de septiembre, y adicionalmente solo se da sobre las tarifas de tiquetes nuevos.



El peso del transporte aéreo es bajo (0,8%).



Debido a lo anterior, la sensibilidad del IPC de transporte, que pesa 15% del total, es muy baja respecto a un cambio en los precios del transporte aéreo.



El mayor impacto sería sobre los grupos de IPC sin alimentos y bienes no regulados.