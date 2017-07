‘La expansión de Falabella se reactivará con fuerza en el 2019’

El presidente de Falabella Colombia, Rodrigo Fajardo, señala que, para lo que resta del año, la marca no realizará más aperturas y que se prepara para llegar a Manizales en el 2018.



Teniendo en cuenta que en términos de facturación la venta de ropa se constituye en la mitad del negocio de las tiendas, destaca también cómo la cadena chilena ha incrementado los proveedores nacionales de confecciones, al subrayar que esa actividad es aliada en el crecimiento de la marca.



Confía que, en los meses que vienen, el ánimo del consumidor mejore, con el fin de que repunten los negocios de la industria y el comercio.



¿La demanda mejorará en este segundo semestre?



Tenemos confianza de que así va a ser porque las condiciones macroeconómicas están mejorando. La inflación está mejor, han bajado las tasas de interés y eso reduce el costo de financiamiento a la gente y, por ende, se puede dar más consumo.



A mí me parecería que la confianza de los consumidores ya lleva demasiado tiempo en niveles negativos y tiene que empezar a levantar. Deberíamos tener un segundo semestre mejor.



¿Tienen inauguraciones para lo que resta del año?



No. Acabamos de abrir en el centro comercial Multiplaza La Felicidad (Bogotá) y nuestra próxima apertura es en Manizales, la primera en esa ciudad, el próximo año. Seguimos apostándole fuertemente al crecimiento en Colombia y en ciudades intermedias.

Vamos a tener un plan de expansión que se reactivará fuertemente en el 2019 y hacia adelante.



¿En el 2017 superarán los resultados del año pasado?



Pensamos que vamos a estar mejor. Primero, porque este año estuvimos un poquito más cortos de inventario y eso, ante una disminución de la demanda, no nos obligó a liquidar tanto.



Por otro lado, el tipo de cambio ha estado más estable y somos importadores. Esos aspectos han permitido que podamos afrontar de mejor manera la baja en las ventas.

Los otros factores han sido la baja de las tasas de interés y una sola apertura contra cuatro del año pasado, lo que representó una inversión menor, al igual que el gasto de puesta en marcha de tiendas.



Esos efectos sumados hacen que este año sea mejor que el anterior.



¿Del total de la oferta de una tienda Falabella, cuánto representa el componente textil?



En vestuario es la mitad, en términos de ventas. Y hay otro porcentaje importante de lo que es hogar (colchones y decoración).



¿Cómo es hoy el aporte local a la oferta?



Hace cinco años teníamos aproximadamente un 5 % y vimos la necesidad de aumentarla.



Empezamos a trabajar con empresas colombianas para que pudieran ser proveedores relevantes en calidad de producto, así como en cantidad y en tiempo de entrega. Eso ha mejorado y por eso ha aumentado.



¿Qué tanto ha crecido?



Un poco más de 40%, básicamente, en hombre, mujeres, calzado, niño y decoración. El resto corresponde a importaciones.



¿Cuáles son las fortalezas de los proveedores nacionales?



Tiene categorías bastante especializadas. Por ejemplo, si yo quiero comprar jeans, el producto colombiano es muy bueno. También se destacan en tejido de punto. Pero en lo que han resaltado en los últimos años es en la moda y ahí está explicado el crecimiento. Todo lo que es de moda está prácticamente hecho en Colombia.



¿Cree que en el futuro ese 40% puede aumentar?



Queremos seguir creciendo y le apostamos fuertemente al desarrollo de Falabella en Colombia con la apertura de nuevas tiendas.



Ya tenemos 25 en 9 ciudades y queremos seguir creciendo en los próximos años. Para poder hacerlo de manera ordenada y eficiente necesitamos proveeduría nacional.



Esto, no solo para las tiendas en Colombia, porque nuestro objetivo es exportar productos colombianos hacia otros países en donde Falabella tiene presencia como Argentina, Perú y Chile.



¿Han llevado productos colombianos a esos mercados?



Ya hemos exportado diseños con excelentes resultados. Cada vez está siendo más famosa esta propuesta de Colombia. Lo hicimos con una colección de 4.500 unidades de niño, pero en términos de moda no, porque como es tan dinámica no alcanza a llegar a los otros países para que salgan a tiempo. Claro que estamos trabajando para lograrlo en el futuro, pues creemos que en la medida en que podamos hacer crecer a los proveedores, vamos a poder tener la capacidad de llevarlos a otros países.



¿Tiene razón la industria de la confección cuando expresa preocupación por las mayores importaciones?



El sector de las confecciones está pasando por un mal momento, tal como el comercio está enfrentando una coyuntura compleja.



Esto se explica por una caída importante en la demanda. Hay quienes atribuyen este tema a la reducción de los aranceles que se establecieron en niveles razonables.



El principal problema es el contrabando y eso afecta tremendamente a la industria local. Si el tema fueran los aranceles, las importaciones hubieran subido. Pero, por el contrario, han bajado porque la dificultad es la menor demanda. Cuando cae el consumo, el comercio compra menos productos.



