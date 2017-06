Exportar e innovar, claves de Pavco para sortear la difícil coyuntura

La reforma tributaria preocupa al sector de la construcción. Sin embargo, la innovación y las exportaciones se han convertido en los elementos claves para afrontarla y mitigar su impacto. El panorama no es muy claro, según Ernesto Guerrero Molina, vicepresidente comercial de la empresa Pavco, pero añade que aún así Colombia va a seguir avanzando. Esto fue lo que dijo en diálogo con Portafolio.



Recientemente, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que se invertirán $28 billones en obras de infraestructura, ¿cuál será su participación?



Tenemos productos para esos proyectos. De hecho, el año pasado, el Acueducto empezó a sacar obras importantes, en especial, en alcantarillado. Esperamos estar en la mayoría de estas, como compañía líder que somos del sector; ya tenemos algunas y sabemos que vienen más. Contamos con el portafolio para ayudar en el desarrollo de la ciudad, con esos proyectos en los que participamos.



¿Cuáles son los proyectos actuales?



Básicamente una renovación de las redes de alcantarillado que sacó el Acueducto el año pasado en zonas ya se están afectando. Estamos con la expectativa de participar en los proyectos que el Alcalde anunció, con productos y asesoría técnica, en la medida en que se den los procesos.



Actualmente se da un auge constructivo en las ciudades intermedias. ¿Cómo van ustedes en cuanto a obras civiles?



Tenemos una cobertura nacional y operaciones en las principales ciudades del país. Todo el equipo de ingeniería está asesorando las obras de acueducto y alcantarillado que acometen los gobiernos locales y el Gobierno Nacional. La inercia de proyectos está un poco más lenta, pero entendemos que los municipios tienden a hacer sus inversiones en saneamiento básico. Por ello, ahí estamos presentes para participar de esas obras.



¿Cuál es el crecimiento que ha tenido Pavco con los proyectos en Bogotá y en ciudades intermedias?



Tenemos nuevos productos desde hace dos años y nuevos de este. En estos hemos crecido entre el 10 al 20 % dependiendo de cada uno. Y el impacto sobre el total de la compañía, el año pasado, fue entre el 6 y 7 % por ciento en crecimiento. La expectativa del año es del 8%.



¿El porcentaje lo representan más ingresos, las ciudades intermedias o Bogotá?



Bogotá ha empezado con buena inercia de obras como las del acueducto. Es una gran oportunidad de obras en comparación. Pensamos que puede ser un impulsor de este año. Estamos en segundo año de alcalde y esperamos que las ciudades intermedias también empiecen a ejecutar su obras en acueductos, alcantarillado y otras.



El panorama general en el sector es negativo ¿qué están haciendo para sobrellevar este impacto?



Estamos haciendo mucho en el tema de innovación y tratando de exportar un poco más.

Sin embargo, estos temas políticos y de reforma en impuestos no son eternos y el país volverá a coger un avance importante. Por ahora, estamos buscando nichos de mercado y temas agrícolas, además de las exportaciones que ya mencioné.



¿Es decir que no se muestran pesimistas?



No, no desconocemos que hay una coyuntura difícil, pero creemos que los proyectos se deben implementar y que los gobiernos deben impulsarlos.



¿A dónde exportan?



Nuestro portafolio tradicional (accesorios para edificaciones, sistemas de canales y bajantes (desagües de tejados en el exterior), tuberías, entre otros) a Centro América, Cuba, Estados Unidos, Bolivia, Perú, ecuador y México. Y tenemos un nuevo portafolio (refuerzo en fibra de vidrio, sistemas sifónicos, sistemas AquaCell y sistema para el manejo inteligente del agua, hacia esos mismos países.



¿Cuánto es el porcentaje de exportaciones?



Con nuestro portafolio tradicional, entre el 7 y el 8%. Con el nuevo portafolio aspiramos llegar a 11% de productos exportados.



¿Cómo les va con la competencia en temas de exportaciones?



Hay competencia pero por eso tratamos de traer nuevas cosas a la ingeniería o a las especializaciones.



¿Qué proyectos tienen a largo plazo?



Estamos pensando en planes estratégicos a futuro, exportaciones, nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos servicios –como trabajar en renovar red sin abrir la calle, lo cual ya venimos ejecutando hace unos años y nos ha ido muy bien, y es una tecnología limpia–. Cada vez buscamos crecer en esta área.



María Camila Vera

camver@eltiempo.com