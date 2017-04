Extienden plazo para presentar ofertas por Cafesalud y Esimed 

La agente especial liquidadora de Saludcoop, Angela María Echeverri Ramírez, informó que extendió hasta el próximo 10 de mayo el plazo para que los interesados en la compra de Cafesalud y Esimed presenten sus ofertas.



A raíz de esta modificación en el reglamento de venta, los resultados de la evaluación de las ofertas se darán a conocer el 18 de mayo, y la transacción estaría cerrada a finales del mismo mes, informó Echeverri.



El nuevo plazo se dio por solicitud de los interesados, que consideraron necesario tener más tiempo para analizar la información que vienen analizando desde el pasado 9 de febrero, cuando Saludcoop en Liquidación abrió el cuarto de datos.



El acceso a la información ha permitido a los oferentes conocer condiciones de diversa índole (administrativas, financieras, jurídicas, etc.) tanto de la EPS Cafesalud como de la IPS Esimed y estructurar sus ofertas.



Los nuevos ajustes al reglamento de venta fueron incorporados el Adendo número 5, disponible en la página web de Saludcoop en Liquidación, termina diciendo el comunicado de la agente especial liquidadora.



Cafesalud es considerado como el principal activo de Saludcoop y su venta debería servir, en teoría, para cubrir la mayor parte de las deudas de la EPS en liquidación.



A principios de marzo, se consolidó el dato de acreencias reconocidas de Saludcoop en 2

billones 43.201 pesos; sin embargo, actualmente los afectados están presentando descargos, con lo cual es seguro que suba la cifra y alguno consideran que puede ser hasta en un 35%.



El reglamento también contempla que las ofertas se pueden hacer por cada una de las empresas de manera independiente, o en conjunto.



Cafesalud empeoró sustancialmente su situación financiera y ha llegado a una situación insostenible, determinó una auditoría adelantada por la Contraloría General de la República en febrero pasado.



De acuerdo con la entidad, la EPS está generando pérdidas por $13.070 millones de pesos a la semana, tiene una situación patrimonial que no puede soportar, la información contable que maneja solo crea incertidumbre sobre su real situación, no conoce la cuantía de los pasivos a su cargo, no tiene certeza de cuántos recursos puede recuperar de sus cuentas por cobrar, ha aumentado de manera desproporcionada sus gastos operacionales y presenta serias inconsistencias en la valoración de sus activos y pasivos.