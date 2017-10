Facebook lanzará función para hacer compras de comida online 

Archivo particular.

Facebook Inc. quiere ser un jugador más importante en el sector de restaurantes. La red social ha anunciado una nueva función que permitirá a los usuarios comprar comida en su sitio web a través de servicios de entrega de terceros como DoorDash o directamente de un grupo de restaurantes como Chipotle Mexican Grill Inc. y Five Guys.

La compañía viene trabajando en el nuevo producto desde hace un año y ha llevado a cabo pruebas con restaurantes como Papa John's. Esto hace parte de los esfuerzos de la tecnológica para aumentar su presencia en la industria de los restaurantes.



Amazon.com Inc. anunció recientemente una asociación con Olo, que proporciona tecnología de pedidos y pagos a miles de ubicaciones de Estados Unidos. Olo también será parte de la nueva función de Facebook.



Si bien Amazon podría no ganar dinero con los pedidos de alimentos, su servicio de entrega se considera una manera de recopilar datos valiosos de los clientes y mantener un contacto constante con los consumidores.



Todos los tipos de restaurantes operan páginas de Facebook y la compañía ha visto un aumento de usuarios que buscan comida en su sitio. Ante esto la tecnológica dijo que no tiene planes de contratar conductores y entregar realmente la comida, pero espera que la nueva función de pedidos mantenga a los usuarios en su sitio más tiempo, en lugar de cerrar sesión para realizar pedidos en otros lugares.



"Solo estamos tratando de hacerlo más fácil para las personas", dijo Alex Himel, vicepresidente de Facebook. Se refirió al proceso de encontrar un restaurante en el sitio, luego iniciar sesión en un sitio de terceros o realmente llamar al restaurante, como una tarea "penosa".