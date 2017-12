Facebook usará reconocimiento facial para fortalecer la seguridad de los usuarios

Facebook Inc. está introduciendo nuevas características de reconocimiento facial que notificarán automáticamente a los usuarios cuando se publique su foto en la red social, dijo la compañía en una entrada de blog el martes.



Las nuevas características se están implementando mientras aumenta la presión sobre la compañía por parte de reguladores en Europa, Estados Unidos y otros lugares que han criticado a Facebook por difundir noticias falsas, permitir el discurso de odio, erosionar el discurso civil y violar el derecho a la privacidad.



La tecnología de reconocimiento facial podría ayudar a combatir conductas abusivas en la red, dijo la compañía, aunque también puede aumentar preocupaciones de privacidad adicionales. La característica se basa en la tecnología que Facebook ya utiliza para sugerir etiquetas en las fotos que publican los usuarios, dijo en una entrevista Rob Sherman, subdirector de privacidad de la compañía.



El ejecutivo dijo que la nueva característica les da a los usuarios más control informándoles cuando su foto ha sido publicada. Pueden revisar la publicación y luego etiquetarse a sí mismos, elegir dejar sin etiquetar o, si no están cómodos con ella, contactar al usuario que público la foto para pedirle que la eliminen, o presentar una queja ante Facebook.



Un usuario debe ser parte de la audiencia permitida en la página que publica la foto para recibir la notificación. Una característica adicional también informará a los usuarios si alguien en toda la red social intenta publicar una foto de perfil que los contenga, dijo en el blog Joaquin Candela, director de Aprendizaje Automatico Aplicado de Facebook. "Estamos haciendo esto para evitar que las personas se hagan pasar por otras en Facebook", dijo.



Las cuentas falsas se han visto implicadas en la difusión de información falsa en Facebook, así como en algunas estafas perpetradas en la red. Ambas características se activarán o desactivarán mediante un solo botón en la configuración de Facebook, dijo Candela.



Las nuevas características que debutaran hoy estarán disponibles en todas partes, excepto en Europa y Canadá, donde los reguladores de privacidad ya han planteado objeciones a la característica de etiquetado automático de fotos de Facebook, dijo Sherman.



Nipun Mather, gerente de producto del grupo de aprendizaje automático aplicado de la compañía, dijo en una entrevista antes del anuncio del martes que las características de reconocimiento facial se basan en los avances que los investigadores de inteligencia artificial de la compañía han logrado en la visión por computadora.



Si bien ahora es capaz de identificar a la mayoría de los usuarios en las fotos de frente, la tecnología no reconocerá a las personas cuyas caras estén oscurecidas, a la sombra o en ángulos inusuales.



También dijo que sería difícil diferenciar a gemelos idénticos. "Si las personas tienen dificultades para reconocer a alguien, entonces en esas situaciones la visión por computadora también será difícil", aseguró.



El ejecutivo agregó que si el sistema de Facebook no estaba seguro de la identificación de alguien en una foto, la dejaría sin etiquetar. La compañía también explicó que estaba agregando reconocimiento facial a su "herramienta automática de texto alternativo", que permite a las personas con discapacidad visual escuchar una descripción de audio de lo que hay en una imagen colgada en la red social.



Presentada hace dos años, la tecnología reconoce categorías amplias de objetos como "árboles" o "río" y ahora también podrá leer los nombres de las personas en las fotos, siempre que sean usuarios de Facebook. Pero el sistema aun no es lo suficientemente sofisticado como para proporcionar una descripción completa de la acción en una escena, reconoció Mather.