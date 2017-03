Chile ofrece su experiencia en facturación electrónica

La facturación electrónica es la herramienta que las autoridades fiscales de todo el mundo han identificado como la mejor para combatir a quienes intentan aprovecharse del fisco evadiendo su responsabilidad tributaria.



En Chile se implementó la factura electrónica hace ya 15 años. Fueron pioneros en la materia. Desde entonces han recorrido el mundo contribuyendo a que otros países puedan implementarla con el mismo éxito, seguridad y confiabilidad con que ellos lo hicieron.



En Colombia se está hasta ahora modernizando el sistema de facturación para poder digitalizarlo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha venido avanzando en el tema, ya realizó un piloto y está en el camino para concluir su implementación.



Alfredo Guardiola, CEO de Paperless, empresa que en el país austral maneja el 70% del mercado de facturación electrónica estuvo en Colombia para exponer las ventajas de esta herramienta y cómo debe ser su implementación.



“A Colombia lo venimos viendo desde el 2010, y desde el 2015 estamos acá. Sabíamos que la reforma tributaria implicaría en cierta forma medidas de modernización del tributo y de recaudación, que necesariamente deberían partir de una ley clara de facturación electrónica”, sostiene el CEO de la compañía chilena.



Guardiola asegura que en Colombia no solo están participando de la licitación de la Dian para el esquema de facturación electrónica, sino que además están ofreciendo a un mercado muy competitivo toda la experiencia que han logrado adquirir durante estos 15 años. “Creemos que las partidas son difíciles. No es normal para una empresa que está acostumbrada a llevar su facturación en papel sin mayores controles hacer el paso a un esquema más rígido que a la vez le entrega unos beneficios que a la postre terminan siendo muy importantes”, indicó Guardiola en entrevista con Portafolio.



Explica que el empresariado colombiano está empezando a darse cuenta de las necesidades reales que tiene de facturar electrónicamente y de cuáles son las funcionalidades y características con las que debe cumplir.



“La recaudación a través del combate a la evasión y a la elusión serán dos de los aspectos que más ganarían con la facturación electrónica. Pero para las empresas como tal el costo por transacción, que suele fluctuar entre US$1,5 y US$2 bien sea de compra o venta, puede reducirse hasta los 10 o 15 centavos de dólar”, añade Guardiola como una de las ganancias para el sector privado con la implementación de este mecanismo.

Paperless basa su operación de facturación electrónica en tres pilares. “El primero, seguridad. Es supremamente importante porque se manejan datos de quién compra, cuánto compra, y hasta cuánto paga, por eso la confidencialidad es muy necesaria para las compañías, para que nadie lo pueda hackear. El segundo es la disponibilidad. Es decir, que dónde quieras y desde el dispositivo que quieras estés en capacidad de hacer una factura. Y la tercera es la escalabilidad. Esto quiere decir que tenemos la posibilidad de que una empresa haga 10 facturas o 50 millones, el volumen o la seguridad no debe ser impedimento para que una compañía pueda hacer negocios”, sostuvo Guardiola.



En esto coinciden las autoridades fiscales colombianas quienes exaltan que a finales del año pasado el Comité de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), certificó que los sistemas de la Dian en el país son óptimos para la manipulación de información tributaria de otros países, por lo cual desde septiembre próximo se espera que Colombia comience a recibir información de 106 países con lo cual podrá fortalecer su lucha contra los evasores y así mejorar el control de los activos que los nacionales tienen en el exterior.



Así avanza la implementación en el país



En este momento la Dian está en un proceso de homologación del proveedor tecnológico, el cual hasta ahora no se le ha entregado a ninguna empresa. Paperless está en el proceso a la espera de la decisión de la autoridad con respecto a esta materia.



“Creo que es supremamente importante que la Dian apure este tema para que la adopción de la factura electrónica por parte de las empresas más grandes, a las cuales les tomará más tiempo, puedan hacerlo exitosamente”.



Se espera que la certificación sea entregada en aproximadamente dos meses más. Con esto comenzará la puesta en marcha de la facturación en el país.