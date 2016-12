‘Fallo de la corte pone en riesgo actividad petrolera’

En los próximos meses la exploración y explotación de hidrocarburos de la petrolera Equión se fortalecerá en todo el piedemonte llanero desde Casanare hasta Putumayo.



Para su presidenta María Victoria Riaño, esto será posible no solo por el precio del barril (US$50), sino también a la experiencia y al tener como socio estratégico a Ecopetrol.

Sin embargo advierte que el reciente fallo de la Corte Constitucional pone en riesgo la actividad petrolera del país porque genera vacíos jurídicos y desestimula la inversión.



¿Cuál es la estrategia de la compañía?



Desarrollamos nuestra operación en una de las zonas más prospectivas de Colombia en OnShore que es el piedemonte llanero. Perforamos pozos profundos (20.000 pies) en no más de seis meses y con un costo entre los US$ 60 a US$ 80 millones dependiendo de la complejidad del terreno. Es una apuesta grande que va por diferentes yacimientos.



¿Con un precio del barril a US$ 50 cómo se beneficia Equión en sus inversiones para futuras operaciones?



Con este precio podemos hacer las evaluaciones de nuevos proyectos en la zona. Incluso cálculos de inversión. Trazaremos la planeación de manera eficiente y rápida para poder soportar las grandes operaciones a las que apostaremos.



¿Cuáles son las nuevas operaciones a dónde buscan entrar?



Mientras termina el contrato de asociación entre Repsol y Ecopetrol en el 2020 para explorar y explotar el piedemonte llanero, se trabajará conjuntamente en el bloque Niscota, una licencia con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y que Equión está operando. Estamos con el desarrollo de un pozo exploratorio para establecer sus resultados. Lo que se produce es un crudo asociado a gas. Por esta razón estamos en el montaje de una infraestructura para poder separar el crudo del gas. El Plan de Desarrollo se presentará el próximo año a la ANH.



¿Son un actor relevante en el sector?



Somos el cuarto productor de hidrocarburos en Colombia. El pasado 4 de junio entregamos Cusiana por vencimiento de la licencia y seguíamos operando los 60.000 barriles día, de los cuales 44.000 barriles día son crudo liviano. Este crudo liviano es importante en el proceso de dilución con los crudos pesados que vienen del Meta.



¿Cuál es la meta de producción para el 2016?



Estamos cumpliendo en producción, pero no ha sido fácil. Más que la extracción de los 44.000 barriles de crudo día operados, la dificultad se presenta en el tema del gas por la disminución en la demanda y la difícil comercialización mundial de corto plazo. La producción meta neta es de 35.000 barriles día. En ocasiones está por debajo pero con un índice muy mínimo. Contratiempos como el caso de Termoyopal a quien se le vendió gas pero se demoró en entrar nuevamente en operación luego de un daño de la térmica, así como el retraso en la puesta en operación de algunos pozos por temas operativos y sociales.



¿Los recientes fallos de la Corte Constitucional afectan la normal operación en el sector?



La entrega de los bloques por parte de la ANH, ha permitido tejer unas reglas claras en el uso del suelo y subsuelo, y el otorgamiento de los derechos de explotación. Pero el reciente fallo de la Corte Constitucional si pone en riesgo decisiones que ya ha tomado el Estado en el otorgamiento de licencias que pudieran tener reversa.



¿Las consultas populares a la que tendrán derecho los entes territoriales pueden detener una operación petrolera?



Hay que reconocer el uso claro de la tierra en las regiones, cuál es su competencia y cómo pueden convivir varias industrias. La industria de hidrocarburos puede ser una más dentro de la economía de una región.



¿Qué espera el sector con la reforma tributaria?



Se ha propuesto algunos incentivos dentro de la reforma para estimular la inversión. La carga impositiva en el sector es alta y a veces desestimula la inversión. En términos tributarios el Gobierno Nacional le debe mucha plata al sector porque se pagaron anticipos de impuestos con un cálculo en el precio del barril en alrededor de los US$ 100.



¿Planean ofertar en la nueva ronda permanente de la ANH?



Entraremos a analizar el potencial de cada uno de los bloques que se ofertarán. Con base en el análisis tomaremos la decisión de participar. Nuestro interés además del piedemonte llanero, está en la cuenca del Putumayo. Sin embargo, esto dependerá de los intereses de nuestros socios.



¿Cuáles son sus proyecciones de producción para el 2017?



Presentamos a la junta un portafolio de inversiones por US$ 80 millones, con opciones de negocio en yacimientos más focalizados para una producción más segura. Seguiremos con los pozos en los que hemos venido trabajando.