India, la cuarta potencia en fabricación de medicamentos a nivel mundial, con una participación de 8%, pone sus ojos en Colombia para incrementar la presencia de firmas farmacéuticas de ese país. Hoy en día, hay cerca de siete compañías de este sector a nivel nacional y con la visita de 30 empresarios, en el marco del India Pharma 2017, el próximo 29 de agosto, se busca que esta área sea la que tenga el mayor número de compañías en Colombia. Después de la llegada de las grandes firmas farmacéuticas, ahora es el turno para las medianas y pequeñas.



Cristhian Salamanca, director de la Cámara Colombia India de Comercio e Industria, dijo, en entrevista a Portafolio, que también hay oportunidades para inversiones indias del sector hotelero, de armamento y de seguridad.



¿Cuántas compañías indias de medicamentos van a venir al evento que están organizando?



Al India Pharma 2017 van a venir cerca de 30 empresarios de India para conseguir socios, compradores o aliados estratégicos, que quieran abastecerse de sus productos farmacéuticos.



Actualmente, ¿cuántas hay de este sector en especial?

Hay alrededor de siete empresas indias en Colombia.



¿Las que vienen en misión comercial piensan abrir oficinas?



Muy seguramente, pero ahí es muy importante tener un aliado local por el tema del idioma y de regulaciones que ellos desconocen de manera específica. Las que ya tienen presencia acá lo han hecho así, a través de socios estratégicos.



Cuénteme un poco del perfil de las compañías que vienen a vender sus productos

Todas están afiliadas a Pharmaexil, que es la entidad del Gobierno de India que promueve las exportaciones de este sector. Allá las ventas externas son descentralizadas por cada sector de la economía y tienen oficinas de promoción distintas. A estas firmas se les puede hacer una trazabilidad y llevan bastante tiempo en el mercado. Algunas de ellas son Angiplast, Bharat Parenterals, Bliss Gvs Pharma, Century Pharmaceuticals, East African India Overseas, entre otras.



¿Qué tanto pesan los medicamentos en la economía india?

Primero hay que decir que India es el cuarto productor de farmacéuticos más importantes del mundo, con 8% de participación. Además, esta industria cuenta con alrededor de 20.000 plantas productoras y provee empleo a 3,3 millones de personas aproximadamente.



Por otro lado, ese país fabrica más de 60.000 medicamentos terminados y formulaciones, y casi 400 a granel. De esto se exporta cerca de 60% y el resto es para los consumidores locales. Se espera que siga aumentando a un ritmo de 15% anual, lo que representaría un crecimiento de US$55 millones para 2020.



¿Cómo ha sido el proceso de entrada de los medicamentos indios a Colombia?



El proceso que ha seguido el sector farmacéutico de India ha sido normal, es decir, las compañías que han llegado son de las más grandes. Al tener una infraestructura robusta es más fácil entrar y están empezando a hacer su arribo las medianas y pequeñas.



¿Las que ya tienen presencia han contemplado la posibilidad de montar una fábrica o planta en el país?



Sí, tengo entendido que Cipla tiene intención de abrir un laboratorio de medicamentos aquí.



¿Cuáles son los productos estrella de esta área industrial?



India es fuerte en lo que tiene que ver con los aerosoles para bronquios, las líneas anticancerígenas, así como los genéricos de acetaminofén y algunos artículos para control del VIH.



Algunos reportajes de canales internacionales han señalado las falencias del sector farmacéutico indio, respecto al poco control, ¿cómo está la situación hoy en día?



Es un tema sensible porque cuando hay una población vulnerable no solamente las farmacéuticas sacan provecho, sino también los políticos y otros sectores industriales.

Puedo decir que las empresas que han llegado a Colombia tienen en sus procesos de negocio una ética muy fuerte. Sí ha habido ese tipo de escándalos y creo que el Gobierno indio trata de controlarlo, pero siendo una población tan grande, ese tipo de cosas se le sale de las mano. Esto ha pasado también con comida, ya que cosas que se consiguen de cierta calidad en Europa no llegan de la misma manera a India.



¿Cómo está el balance del comercio bilateral entre ambos países?



Lamentablemente el año pasado esa relación de importación y exportación se cayó, por lo que llegó casi a los US$1.500 millones. Los años anteriores había superado los US$4.000 millones.



¿Por qué se presentó esta situación?

Colombia dejó de exportar su producto estrella hacia India, que es el petróleo. Ellos compraron más en países árabes. Hubo también una disminución en las importaciones de productos de la India hacia aquí, por el tema del dólar.



¿Cuáles son los sectores con más posibilidades de inversión india en Colombia?



Se ha movido bastante bien el mercado de los químicos, el de los plásticos y el de los farmacéuticos. Obviamente el sector automotor tiene una presencia fuerte. Está Bajaj, Hero, algunas motos de Honda, Royal Enfield y TVS, que vienen de India; la parte autopartista tiene una interesante participación. Los textiles y algunos productos transformados van ganando espacio en el mercado colombiano.



¿Cuáles empresas llegarán próximamente al país?

Sé de algunas de hoteleria que han explorado el mercado nacional, así como algunos laboratorios, firmas de seguridad, armamento y camiones para el Ejército y la Policía.



¿Qué oportunidades hay para que las firmas nacionales lleguen a India?

Hay bastantes. Lo que pasa es que el colombiano que va a India muchas veces lo hace para abastecerse con el fin de buscar proveedores, ya que la oferta de allá para acá es mucho más amplia y los productos son más económicos. Perú y México ya nos llevan una ventaja en este sentido y les ha ido muy bien. Eso requiere un ajuste cultural y un socio adecuado. Pero hay que imaginarse que con solo conquistar el 1% de la población india, ya se tiene un mercado grande.



¿Qué sectores tienen más posibilidades?



El de servicios y manejo de residuos. En una ciudad hubo una de este tipo y le fue bien, pero debido a diferencias culturales se cerró la operación. El tema de comida y de cosméticos puede crecer bastante. Por ejemplo, hay una empresa colombiana que exporta fajas a India y le ha ido muy bien.



¿Qué tanto se parece Colombia a India?

Mucho y nada, realmente India se sostiene unido de milagro. Hay variedad de lenguas, 24 idiomas oficiales y existen miles de dialectos.