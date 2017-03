Fedegán protesta por valor de Friogán

Tras la revelación del valor total de las plantas de la empresa Friogán, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) manifestó su inconformidad.



Según José Félix Lafaurie, presidente del gremio ganadero “se comprueba que el afán del ministro (Aurelio Iragorri) de vender (Friogán)en 60.000 millones de pesos, evidencia su desinterés en el sector y su afán de consumar el atropello contra Fedegán”.



“Durante el 2016, como parte de la campaña de retaliación del Gobierno, contra el único gremio que expresó sus reparos frente a las negociaciones con la guerrilla de las Farc, la empresa tuvo que sortear toda suerte de ataques, que llevaron incluso a que la Superintendencia (de Sociedades) ordenara su liquidación judicial”, dijo Lafaurie.



Vale la pena señalar que la empresa Incorbank indicó que tiene hoy un valor de reposición depreciado de 172.103 millones de pesos, mientras que el valor de reposición es de 218.418 millones de pesos; esta última cifra es la inversión necesaria –hoy– para construir esas plantas.



El avalúo corresponde a las plantas de sacrificio de Friogán en Corozal, Valparaíso, Cúcuta, La Dorada y Villavicencio, los puntos de venta en Bogotá y un lote en Sincelejo.



Ahora, de llegar a venderse, como unidad total, deberán restarse no menos de 70.000 millones de pesos, que corresponden a las deudas que hoy tiene la empresa.

Frente al expediente que reposa en la Supersociedades, este indica que “Friogán es una empresa viable operacionalmente, bien posicionada en el mercado de sacrificio y desposte, con alto potencial de crecimiento de ingresos y de exportaciones y con localización geográfica invaluable”.



En las cifras que están registradas en el expediente, se tiene que en el 2016, Friogán sacrificó 321.134 animales, 5.768 menos que en el 2015.



Entre otras cifras financieras reportadas, se tiene que los ingresos netos en el 2016 fueron de 66.429 millones de pesos, algo inferiores a los 67.241 millones del 2015.

Las utilidades de la empresa han sido negativas en los anteriores tres años, con pérdidas de 4.940 millones de pesos en el 2016.



Para el 2015, las reportadas fueron de 3.633 millones de pesos, mientras que la cifra para el 2014 fue de 5.345 millones de pesos en pérdidas.



El 12 de julio del 2016, la Supersociedades decidió la liquidación judicial de la empresa, dando por terminado el proceso de reorganización al que se había sometido la empresa unos meses antes.