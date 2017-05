Finaliza liquidación de la firma Sismopetrol

La Superintendencia de Sociedades anunció ayer la terminación del proceso de liquidación de la empresa de Sismografía y Petróleos de Colombia S.A.S (Sismopetrol), que había comenzado hace más de un año.



La entidad de control destacó que al final se lograron recuperar $32.768 millones para el pago de las acreencias, gracias a la venta en bloque varios de los bienes por un valor superior al del avalúo.



(Lea: Más firmas petroleras se acogen a salvavidas)



Así se pudo cancelar la totalidad de las deudas con los extrabajadores ($4.447 millones), $6.228 millones a entidades públicas por concepto de impuestos y $20.470 millones a proveedores de la compañía, entre otros.



El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, informó que todavía la compañía enfrenta procesos judiciales en los cuales podría recibir hasta $12.000 millones, recursos que también serían entregados a sus acreedores.



(Lea: Supersociedades admite en reorganización a Programar Televisión S.A.)



No obstante, este dinero no sería suficiente para dejar satisfechos a los acreedores que aun no reciben lo que reclaman.



Fuentes conocedoras del tema indicaron que las obligaciones que quedaron sin resolver podrían llegar a los $100.000 millones.



La empresa, con sede principal en Bogotá, por su propia cuenta había decidido su extinción y, de hecho, según documentos consultados, realizó la venta de los bienes en conjunto de forma que resultó beneficiosa.



Luego, la Supersociedades ordenó la liquidación judicial mediante el auto 400-001856 del 2 de febrero del año 2015. “El objetivo principal del proceso era la liquidación pronta y ordenada de la sociedad, buscando el aprovechamiento de su patrimonio”, expresó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.



Entre otros, Sismopetrol llegó a desarrollar proyectos para Ecopetrol. Concretamente en el Magdalena medio realizó la sísmica para El Playón Toca 3D, e igualmente prestó sus servicios para la principal petrolera nacional en Casanare.



En años previos tuvo un historial de paros por el retraso en el pago de la nómina, en el expediente no se explica bien qué la llevó a esta crisis que precipitó su desaparición.



Como esta empresa hay por lo menos 40 firmas que prestan servicios al sector de hidrocarburos en situación de insolvencia (reorganización y liquidación) por la baja de precios internacionales del petróleo.