No hay rastros de corrupción en licitación de Odebrecht para navegabilidad del Magdalena



Dos semanas después de que la Fiscalía pusiera en marcha una investigación para rastrear los pagos de sobornos realizados por años por Odebrecht para quedarse con millonarias licitaciones en Colombia, el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que uno de los más grandes negocios de la firma brasileña en el país, el de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, no tiene indicios de irregularidades.



Ese es uno de los dos contratos que tiene Odebrecht en el país y fue firmado en el 2014. “Hemos identificado hasta el momento que dentro del proceso de contratación que se surtió entre los años 2009 - 2014 por parte de la firma brasileña, hay algunos contratos que no implicarían, luego de las revisiones, valoraciones de criminalidad o de corrupción”, aseguró el fiscal Martínez.



Y agregó: “Hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en el caso de la adjudicación de las obras del río Magdalena. En ese caso específico no hemos encontrado corrupción”.



Esto, tras revisar toda la ruta del negocio tanto en la Corporación Regional de Magdalena (Cormagdalena), en Santa Marta, como en los archivos de la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura.



Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, de los cuales 11 terminado en manos de funcionarios en Colombia. El negocio con más dudas es la adjudicación de la Ruta del Sol en el gobierno del expresidente Állvaro Uribe.



De hecho, según la Secretaría de Transparencia de Presidencia, un alto funcionario de ese gobierno sería quien recibió una coima por 6 millones de dólares, caso mencionado específicamente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuando estalló el escándalo.



El Fiscal insistió en que tiene bajo la lupa todos los otros contratos que la constructora firmó en Colombia.



Redacción Justicia