Empresa colombiana que nació con el TLC con EE. UU. anuncia sus apuestas

Cumplidos cinco años del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, la compañía colombiana Foodbox muestra los resultados de su negocio del importación de pollo y de carne de cerdo de ese mercado, así como las perspectivas de crecimiento.



El gerente General de la compañía, Juan Pablo Achinte Giraldo, dice que la comercialización de estos productos proveniente de Estados Unidos ha traído beneficios al consumidor colombiano por los bajos precios.



La empresa ingresa a Colombia entre 6 y 7 contenedores mensuales. Cada contenedor trae aproximadamente 25 toneladas, lo que significa unas 150 toneladas ingresan mensualmente.



“Puedo traer un kilo de cuartos traseros de pollo -pierna y pernil- a 3.000 pesos el kilo, lo que facilita el acceso a proteínas a consumidores de bajos estratos”, asegura.



A su juicio, el consumidor final se ha beneficiado porque la carne de cerdo y de pollo se consigue a un mejor precio, dependiendo de la oferta y la demanda en Estados Unidos.

Cuando China y México no compran mucho, el país baja el precio en beneficio de las compras que se hacen para el mercado colombiano.



Hace dos años, generó impacto en el negocio la devaluación, pero aún así la compañía logró ser competitiva.



Entre los clientes de la compañía están grandes empresas como Éxito, Makro, Kokoriko lo compra para derivados de sus productos porque el pollo es producto nacional, al tiempo que atienda varias procesadoras pequeñas de Bogotá que se dedican a la producción de embutidos que demandan este tipo de materia prima –en recortes– que los contactos comerciales en Estados Unidos le llevan al puerto en Cartagena.



“Allá tengo una empresa que hace el proceso de nacionalización, pone el contenedor en puerto y lo distribuyó en la Costa, Medellín, Barranquilla y Cali”.



El empresario estima que desde que hace un pedido y se cumple todo el proceso de la cadena logística el producto se demora un mes para empezar el proceso de distribución.



“Toda esa cadena de frío debe ser a menos 18 grados, lo que significa que las cajas con los productos que están congelados, con una caducidad que el Invima registra de un año, aunque realmente en ese estado se puede conservar hasta dos años, siempre y cuando se conserve en frío”, explica.



La compañía Foodbox ha podido crecer 30 por ciento cada año.



En el primer año logró una facturación por 1.000 millones de pesos, el segundo por 6.000 millones y en el tercer año, en el 2016, superó los 8.500 millones de pesos.



“Para este año queremos mantener el crecimiento en las operación y llegar a los 12.000 millones de pesos”, asegura el empresario.



A su juicio, después del arduo debate que se generó alrededor del sector avícola por las mayores importaciones de pollo, Juan Pablo Achinte reconoce que se ha generado una competencia más en precio que en volumen.



“Yo estoy seguro que el país no alcanza a producir todo lo que se consume. Lo que hemos hecho es copar un mercado que no había”, afirma.



En vista de que la compañía afianza su posición como importadora, analiza otros negocios.



Uno de ellos es la importación de papa congelada de Europa.



Igualmente, planea traer al mercado colombiano vegetales congelados, con el fin de desarrollar un negocio que en Colombia todavía está limitado entre los consumidores por los precios.