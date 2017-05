Ford nombra nuevo consejero delegado

La multinacional de automóviles, Ford, anunció este martes el nombramiento de su nuevo consejero delegado, Jim Hackett.



Hackett sustituye de forma inesperada en el puesto a Mark Fields tras sólo tres años al frente del fabricante. Ante esto la compañía aseguró que Fields, tras pasar 28 años en la compañía durante los que ocupó varios puestos directivos, eligió "retirarse".



Durante la rueda de prensa, Bill Ford, presidente del consejo de administración y bisnieto del fundador de la compañía, alabó a Fields pero también dejó claro que la gestión del exconsejero delegado no mantuvo la transformación de la empresa.



"Le estoy muy agradecido a Mark", declaró Ford tras enumerar los logros del consejero delegado saliente como "la rentabilidad récord, los sólidos resultados" que han permitido que Ford se encuentre en estos momentos en "una gran posición financiera".



Pero tras las críticas que ha recibido Fields en las últimas semanas, tanto por parte de accionistas como de miembros del consejo de administración, por el declive del valor de las acciones de Ford desde que se hizo cargo de la compañía en 2014, Bill Ford decidió que el fabricante necesita un cambio de dirección.



"Necesitamos recargar nuestra empresa, incluida afinar la ejecución. Necesitamos modernizar nuestra compañía. Y necesitamos seguir desarrollando e inventando nuevos negocios", explicó Bill Ford. "Y estoy completamente seguro de que Jim puede hacerlo", continuó.



Hackett, de 62 años, tiene un largo historial de innovación y éxito empresarial como consejero delegado de Steelcase (el mayor productor de mobiliario de oficia del mundo), director de atletismo de la Universidad de Michigan y presidente ejecutivo de Ford Smart Mobility.