Fortinet espera crecer a doble dígito este año en el país

Colombia sigue demostrando su atractivo para las compañías de tecnología. Esta vez, la multinacional de ciberseguridad, Fortinet, anunció que abrirá una subsidiaria en el país para ampliar su operación, con lo que esperan crecer a doble dígito al cierre de este año en el país.



(Lea: Etek presentó su Etek security meeting)



“Colombia generalmente se está peleando el segundo o el tercer puesto, después de México y Brasil. De hecho, no es vista para Fortinet como un país sino como una región”, dijo Juan Carlos Puentes, gerente general de Fortinet para Colombia.



(Lea: Huawei gana participación en el segmento de celulares de gama media)



El directivo agregó que en sus 11 años de operación en el mercado local, ya han conseguido una importante red de mayoristas y asociados, que incluyen a empresas de telecomunicaciones, con lo que ya tienen más de 6.000 clientes.



“La idea con esta nueva subsidiaria es ampliar la operación en el país y aunque llegamos a todas las ciudades del territorio nacional, queremos instalar oficinas en ciudades intermedias que son llamativas para la compañía como Bucaramanga o Popayán”, aseguró Puentes.



Los principales clientes de la firma, según el directivo, se concentran en su mayoría en el sector de la banca, el público y el educativo.



Y aunque el modelo de negocio de la firma se enfoca en esas empresas grandes, pequeñas y medianas, también tienen un público importante de usuarios finales que adquieren sus productos y al que a su vez le quieren apostar a un crecimiento.



“Ahora, con la transformación digital estamos cada vez más vulnerables a cualquier amenaza que circule por la red. No solo las empresas tienen que preocuparse por asegurarse, el usuario también es muy frágil con la creciente conectividad de todos sus dispositivos”, indicó el directivo.



POCO PRESUPUESTO



Para el gerente de Fortinet, aunque hay una amplia penetración en el sector empresarial en el país, todavía falta una mayor inversión en la ciberseguridad. “Según varios estudios a nivel global, solo entre el 8 y 10% de los presupuestos de tecnología de las compañías van dirigidos a ciberseguridad y probablemente, el porcentaje en Colombia es más bajo”, señaló el directivo y expresó su preocupación a que las organizaciones se limiten a reaccionar ante un virus y no a prevenirlo. (Ver recuadro).



Ante este panorama, la firma, está creando estrategias para concientizar a la masa empresarial y seguir expandiendo su operación en el país para cumplir sus metas de crecimiento a doble dígito este año.