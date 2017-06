Frontera Energy centra operación en Colombia

Con el cambio de nombre a Frontera Energy Corporation (antes Pacific E&P), se marca el comienzo de una nueva era para esta compañía petrolera, donde no solo enfocará su operación en la exploración y producción de bajo costo –en áreas altamente prospectivas–, sino que, además, la mayoría de sus tareas se desarrollarán en Colombia Voceros de la rebautizada multinacional en Colombia le indicaron a Portafolio que, ante la nueva estrategia corporativa, se vendieron los principales activos que tenían en el norte y sur de Brasil y el bloque 131 en Perú.



“En Colombia, hay varios bloques en proceso de venta, pero su comercialización está sujeta a la aprobación por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por lo que aún no se puede confirmar esta información”, agregó uno de los voceros.



En la actualidad, Frontera Energy posee en Colombia 39 campos para la exploración y producción de hidrocarburos, entre los que sobresalen Abanico,Cachicamo, Corcel, Cravo Viejo, Cubrio, Guama, Guaitiquía, Portofino, Quifa, Rio Ariari, Terecay y Tinigua.



Al indagar sobre la inversión para su operación en el país, uno de los voceros de Frontera Energy indicó que actualmente la empresa está estructurando este presupuesto.



ESTRATEGIA OPERATIVA



El objetivo de la citada multinacional es reactivar la producción de esos campos menores, con el fin de normalizar sus tareas en cuanto a costos de operación, incluso en casos en los que se necesiten hacer procesos de exploración.



“Nuestra nueva identidad corporativa refleja la significativa transformación que la compañía ha tenido a raíz de su reestructuración, así como un nuevo enfoque progresista y disciplinado que generará éxito”, señaló en un comunicado Barry Larson, CEO de la empresa.



Afirmó que “para asegurar que la compañía pueda mantener una producción y crecimiento sostenibles, la junta directiva tomó las medidas necesarias para reducir el enfoque geográfico, la escala organizacional y los costos, al tiempo que se maximiza la eficiencia operativa y de costos”.



Por su parte, Gabriel de Alba, Presidente de la junta directiva de Frontera Energy, indicó también que “la compañía será un productor competitivo de bajo costo y mantendrá su posición como líder del mercado a largo plazo al conservar su disciplina y enfocarse en los márgenes, y no solo en la producción”.



Precisó que “Frontera Energy tiene un objetivo estratégico renovado, un flujo de caja positivo, un balance sólido, una reducción significativa de las cuentas por pagar, y posee una junta directiva con las habilidades y experiencia únicas para guiar la gestión e impulsar la creación de valor para todos los grupos de interés”.



DIRECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN



En la nota de prensa, la multinacional petrolera reitera que la dirección estratégica de la compañía está impulsada por los cuatro pilares que le permitirán atender sus compromisos en el nuevo rumbo: reestructuración, retorno continuo, incremento en la producción y potencial exploratorio, y liberación de valor.



En cuanto a su reestructuración, Frontera Energy, no solo resalta el nuevo equipo directivo, sino que con respecto a la deuda, indica que se “crea un balance sólido y un foco renovado en mejorar constantemente a lo largo de la organización”.



Así mismo, buscan continuar optimizando la estructura corporativa para lograr ahorros en gastos administrativos y operativos. Un “esfuerzo constante para mejorar los márgenes, gestión de desembolsos generales y creación de eficiencias operativas”.



Además, a nivel operacional reducirán el número de campos, disminuyendo la escala organizacional, la complejidad y el costo. “Las actividades estarán centradas en el valor y no en los volúmenes”, dice el comunicado.



A renglón seguido, resalta “la optimización del plan de crecimiento orgánico de la producción mediante exploración y perforación de desarrollo” para áreas con prometedores yacimientos.



En cuanto a las tareas de producción, Frontera Energy desarrolla una estrategia de desinversión centrada en los activos no esenciales de baja prospectividad para reducir compromisos exploratorios futuros y mejorar la liquidez.



MANO DE OBRA



En la citada nota, Frontera afirma que está comprometida con la seguridad y el éxito de sus empleados. “La compañía valora las relaciones que construye con sus proveedores, socios, gobierno y comunidades de las zonas en las que opera”, indica el texto.



Al respecto, Barry Larson enfatizó que “la compañía tiene una cultura renovada y unos valores arraigados, con énfasis en la salud, la seguridad y el ambiente, los cuales han sido interiorizados por nuestros empleados. Manteniéndonos fieles los valores de integridad, respeto, compromiso y sostenibilidad, Frontera está equipada para avanzar en esta nueva era de prosperidad”, concluyó.