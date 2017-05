'Futuro del petróleo colombiano no es brillante', Canacol

Canacol Energy Ltd. podría abandonar pronto su negocio petrolero y concentrarse enteramente en abastecer la creciente necesidad de gas natural de Colombia, ya que el panorama sigue siendo sombrío para el sector petrolero de la nación andina.



Con la creciente producción estadounidense de 'shale' que ayuda a mantener bajos los precios mundiales, el futuro del petróleo colombiano, que es caro de producir, "no es brillante", dijo el máximo ejecutivo de Canacol, Charle Gamba.



Al mismo tiempo, los nuevos gasoductos y el declive de los yacimientos de gas tradicionales permitirán a la compañía que cotiza en Toronto aprovechar la creciente demanda de energía doméstica, según Gamba.



"Básicamente hemos llegado de un 10 por ciento de nuestra producción de gas en 2012, a casi el 85 por ciento ahora", dijo Gamba. "Dada la falta de inversión que estamos haciendo en proyectos petroleros, eso muy bien podría llegar al 100% en los próximos dos años".



El auge petrolero que sustentó el crecimiento económico de Colombia durante la última década superó en longitud e intensidad todos los auges cafeteros del siglo pasado, según un estudio del codirector entrante del banco central José Antonio Ocampo.



Cuando el auge terminó con el descenso de los precios del crudo en 2014, el crecimiento se desaceleró a su menor nivel desde la crisis financiera mundial, el peso perdió más de un tercio de su valor y el gobierno se vio obligado a recaudar impuestos para cubrir un déficit en sus finanzas.



El traspaso de Canacol al gas le permitió recuperarse de la caída del mercado mejor que sus pares. Sus acciones han subido un 22 por ciento en términos de dólares en los últimos dos años, periodo durante el cual la estatal Ecopetrol SA perdió más de un tercio de su valor y Pacific Exploration and Production, la mayor perforadora independiente de

Colombia, se declaró en quiebra.



CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN



La producción petrolera colombiana cayó a 864.000 barriles por día en febrero, un 16 por ciento menos que dos años antes, mientras que las reservas han descendido a unos 7 años de producción.



La producción de gas de Canacol se ha visto limitada por la falta de infraestructura para transportar el gas a los mercados. La finalización de un gasoducto este año le permitirá aumentar la producción a 130 millones de pies cúbicos por día, desde 90 metros cúbicos.



Entonces, en 2018, un nuevo gasoducto construido por Promigas SA impulsará la producción a 230 millones de pies cúbicos por día, según Gamba. "Nuestro flujo de caja es muy estable durante la mayor parte del año, y luego aumenta con la nueva capacidad de transporte", dijo.



"El interés de los inversionistas permanece relativamente plano hasta que nos acercamos a poner en marcha la nueva producción de gas, y luego el precio de las acciones sube". agregó.