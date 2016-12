Al nacer Jeison Aristizábal, hace 33 años, por salvarle la vida a él y a su mamá, la partera tiró de las piernas del pequeño, que venía de pie, y le produjo un daño permanente en la cadera. La tardanza en salir del conducto vaginal también habría incidido en que no le llegara el bebé suficiente oxígeno al cerebro, precipitando además una parálisis cerebral que le afectó la motricidad y el lenguaje.



Por eso, Jeison pasó sus primeros años en los quirófanos y en esas, un médico les dijo que si acaso podría llegar a ser lustrador de zapatos.



Sin embargo, su mamá, María Emilia Aristizábal, se resistía a que él quedara condenado a una silla de ruedas y a que creciera pensando en sus limitaciones.



Así, este desarrolló un espíritu de superación que no solo lo tiene ad portas de convertirse en abogado, sino que lo convirtió en un adalid de las personas que sufren su misma condición.



Jeison creó la Asociación de Discapacitados del Valle (Asodisvalle) hace tres lustros. Aparte de que han salido a protestar cuando les niegan sus derechos, cuentan con un programa de buenos samaritanos que apadrina a menores para que reciban tratamiento y educación formal gratuita.



También, tiene un banco de zapatos hace 10 años para que niños pobres de la capital valluna puedan tener calzado.



Igualmente, Jeison dirige el colegio Porfirio Barba Jacob –donado por una comunidad religiosa– donde estudian los 480 niños con discapacidad, y otros 150 que no la tienen y que son parte de lo que Jeison denomina inclusión educativa.



Esta causa ha tenido múltiples reconocimientos. Por su perseverancia, el canal CNN lo galardonó con el Premio CNN Héroes y el Congreso de Colombia le otorgó la Cruz de Caballero. Sus conferencias son escuchadas en distintos países.