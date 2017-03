Gas Natural Fenosa anuncia que acudirá a instancias internacionales por liquidación de Electricaribe

Tras el anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio de liquidar a Electricaribe, Gas Natural Fenosa respondió que acudirá a estrados internacionales con el fin de reversar la decisión.



(Estos fueron los motivos para liquidar Electricaribe)



(A) “Gas Natural Fenosa no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente”, respondió la empresa.



(Estos fueron los resultados tras la intervención del Gobierno en Electricaribe)



Gas Natural Fenosa argumenta que la decisión no tiene en cuenta las características de la zona Caribe y de los problemas existentes para proveer este servicio.



IMPAGO DE FACTURAS



Además, según la empresa “la decisión de liquidar Electricaribe es contraria al proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido la multinacional con las autoridades colombianas (…) la medida adoptada es contraria, también, al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional”.



Fenosa asegura que los fraudes cometidos con la empresa son superiores a los 100 millones de euros anuales y que se han interpuesto “16.000 denuncias (5.000 en los últimos 2 años), habiendo obtenido sólo 85 condenas”.



(Estas fueron las medidas que tomó la Superservicios en la intervención de Electricaribe)



Por lo tanto, la empresa asegura que la “administración colombiana y en especial la mencionada Superintendencia, no han tomado las medidas necesarias para evitar el colapso de la sociedad por falta de adecuada regulación y seguridad jurídica”.



La liquidación de Electricaribe se produce luego de cuatro meses de haber sido intervenida y de un proceso de negociación entre Gas Natural Fenosa y el Gobierno con el fin de mejorar el estado de la empresa.



Además, desde el pasado 15 de noviembre de 2016 la Superservicios tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de la electrificadora para hacerle frente a la crítica situación financiera de la compañía y remediar la deficiente prestación del servicio a su cargo.



Con la intervención no sólo se evitó un racionamiento generalizado de energía en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, sino que, además, se estabilizaron las finanzas de la compañía con miras a mantener la prestación del servicio a su cargo.