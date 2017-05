Gelsa prepara el camino para ir a África y Centroamérica

Gelsa (Grupo Empresarial en Línea S.A.) realiza diariamente 1,5 millones de transacciones a través de su red Paga Todo y mueve 3 billones de pesos al año.



En 15 años, que cumplirá en octubre, ha operado el chance en Bogotá y Cundinamarca, pero además se convirtió en una gran red multiservicios –la más grande en el área donde opera–, con un portafolio que incluye juegos de suerte y azar, servicios virtuales prepagados, giros monetarios a nivel nacional y recaudos en puntos fijos.



El gerente de la compañía, Elkin Castaño Ramírez, cuenta que, ya que no pueden expandirse a otras zonas del país, pues ya los juegos de azar y sus servicios están copados donde esto es rentable, ahora esperan poder llegar a Guatemala, otro país de Centroamérica y a Ghana (África). Así mismo, en el 2017 sus ingresos serían de $600.000 millones.



¿Cómo planean su internacionalización hacia Guatemala y Ghana?



En este momento hemos afianzado todo nuestro portafolio de productos y servicios en Cundinamarca, aunque falta mucho: hay que crecer más, seguir haciendo alianzas con otros sectores de la economía para poder potenciar más y brindar mas oportunidades a los usuarios.



No es que hayamos ido a explorar, sino que este modelo ha sido visto con buenos ojos por otros países y nos han llamado de los gobiernos para que miremos el mercado a ver si estamos interesados en participar en licitaciones y adquirir una licencia para explotar los juegos de suerte y azar. Hemos estado mirando esos países, sus mercados, la reglamentación y lo que sería la implementación allí.



¿Hay otros países donde vean oportunidades?



En Centroamérica también tenemos otra invitación de otro país que estamos analizando (no dice cuál).



¿De qué depende la viabilidad?



Miraríamos cómo implementar redes multiservicios y cómo ayudar, de la mano de esos Gobiernos, a definir reglas claras del juego; que haya una comercialización eficiente, un sistema de prevención en juegos de suerte y azar, y construir una red que permita darles tranquilidad a los gobiernos y los usuarios.



¿Qué otros planes hay para su tercer lustro?



En este momento nos centramos en la parte tecnológica y estamos a la expectativa de los otros juegos de suerte y azar que están entrando en Colombia, como las ACDV (apuestas y carreras deportivas virtuales) y las puestas online, que ya están reglamentadas; además, estamos preparando la plataforma tecnológica en los puntos de venta para poder recibir a los usuarios de estos nuevos juegos.



También, estamos desarrollando nuestra ‘app’ como una tienda virtual que permitirá que las personas no se tengan que desplazar a los puntos de venta, sino que, a través de los dispositivos, puedan hacer sus transacciones en la plataforma.



¿Con esta ‘app’ reducirían los Paga Todo?



No, será un complemento, con el fin de que una parte de los clientes actuales migre hacia allí y para otros que aún no tenemos porque no poseen el tiempo para ir a un punto.



¿Cuánto han invertido en tecnología?



El año pasado la destinación fue de 600.000 dólares en la plataforma y este año, solo en la ‘app’, hemos invertido más de $1.000 millones para el tema de ciberseguridad, con el fin de garantizar que nuestra plataforma no sea clonada, que las transacciones que se hagan sean seguras y que no se pierda la información.



¿Cuánto estiman crecer en el 2017?



La perspectiva de crecimiento en toda la plataforma para este año es del 10%. El año pasado fue de 6,4%. Esto implicaría pasar de $524.000 a cerca de $600.000 millones en ingresos.



A futuro, ¿qué retos considera más grandes?



El contrato que acabamos de firmar en chance es muy ambicioso, exige ventas por $2,5 billones en cinco años. El otro reto es seguir aumentando la red con convenios: ‘Tu llave’ ya está muy fortalecido y seguimos haciendo convenios con otros sectores.



¿Cuánto debe crecer la venta de chance?



El crecimiento del chance debe ser de 8% a 9% y para este año específicamente sería de 9% para poder cumplir las exigencias del contrato.



¿Qué porcentaje de sus transacciones representa ese negocio?



Es el 63% de las transacciones y en dinero representa el 18% de la operación.



PENDIENTE DE NORMA SOBRE SORTEOS



Al contrario de los Departamentos y las loterías, que han manifestado que el nuevo plan de premios del Baloto Revancha los va a afectar, porque les ‘robaría’ apostadores con sus acumulados abultados, el Gerente de Gelsa ve con buenos ojos esa competencia, porque los reta a fortalecer su producto y a hacerse más competitivos con el resto de juegos de azar, bien el que operan (chance) o los que venden a través de su red.



No obstante, Castaño dice que aspira a que el Gobierno reglamente pronto la norma al respecto, de manera que les dé herramientas como el poder hacer pequeños acumulados a nivel nacional mediante la asociación entre departamentos, e incursionar en otros productos. “El decreto salió en febrero y esperamos que a más tardar en mayo el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar lo reglamente”, apuntó el Gerente de la principal red multiservicios de Bogotá y Cundinamarca.