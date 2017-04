Gerdau Diaco alista inversiones estratégicas

La compañía Gerdau está en el país desde el 2005 y sus inversiones en Diaco suman 290 millones de dólares. Ese monto cubre aumentos de capacidad, seguridad industrial y protección de medio ambiente, principalmente.



Rafael Laporta de Castro, gerente General de Gerdau Diaco, anuncia que la empresa se prepara para fortalecerse con más recursos con el objetivo de dar paso a ‘decisiones estratégicas’.



¿Cómo le ha ido a la compañía en Colombia?



Colombia es un país que tiene muchas oportunidades para la industria, aunque el consumo de acero per cápita acá es muy bajo todavía.



¿Cómo es el consumo de acero per cápita ?



Cerca de 80 kilos por persona. Un país desarrollado debe estar consumiendo 150 a 180 kilos. Aquí todavía se hace mucha construcción con cimiento, concreto y madera, pero para un país que tiene problemas sismorresistentes el acero es seguramente es la solución que brinda a la gente mayor seguridad.



¿Que planes de inversiones tienen?



Tenemos un enfoque muy grande en mejorar productividad y generar más acero con la capacidad instalada que tenemos actualmente.

También hay un compromiso muy grande con el medio ambiente y tenemos inversiones programadas en esta área. Y estamos buscando oportunidades en desarrollo de productos y en mejora de nuestra relación comercial con el cliente. Trabajamos en soluciones digitales, mejoras de procesos que tienen un impacto importante en la gestión de la compañía.



¿Hay un monto?



Seguramente dedicamos entre 4 a 5 millones de dólares por año, solamente para hacer mantenimiento de la compañía. Y tenemos previstas otras inversiones pero no puedo comentarlas porque son decisiones estratégicas con bastante impacto en el mercado.



¿Con qué se relacionan esas decisiones estratégicas?



Tienen que ver con optimización de plantas, mejoras en el proceso logístico y en capacidad de producción de aceros figurados, por ejemplo.



¿Cuánto producen hoy y cuáles son las metas para avanzar en productividad?



Producimos hoy alrededor de 550.000 toneladas de acero líquido al año y somos capaces de llegar hasta 657.000 toneladas,ya que todavía no estamos utilizando todo el uso de la capacidad. Tenemos hoy tres operaciones funcionando con producción de acero y productos terminados, y tenemos una capacidad muy grande de corte y doble (de material figurado).



¿Qué novedades tienen en desarrollo de productos?



En el proceso de laminación hacemos una gama grande de productos y hay algunas soluciones, como productos con algunas características químicas distintas que brindan al cliente, por ejemplo, una menor exposición a la oxidación. También estamos innovando mucho en ecoproductos.



¿Qué significa Colombia para la corporación?



Colombia es un mercado estratégico importante porque tiene una capacidad muy grande para crecer. Tiene todo que hacer en infraestructura - como ocurre con las 4G- , y muchas posibilidades en desarrollo de ciudades, y estar presente acá con producción local nos brinda una proximidad mucho más grande con el cliente y nos permite tener una posición dominante en el mercado. Hoy somos el productor con mayor representación de la industria y esto es fruto de tener producción y gente local, conocimiento de la logística y de los clientes, que los productores no tienen.



¿Cuál es el panorama del mercado en materia de importaciones?



Las importaciones son parte importante en materia de consumo de acero en Colombia. Casi un 38% del producto que se consume en el país es importado. Lo que nosotros siempre discutimos con el Gobierno y con el gremio es que las condiciones de competencia tienen que ser iguales. El acero tiene que ingresar de forma correcta, que pague los aranceles correctos y que lleguen a un nivel de competencia que sea igual al que tienen los competidores locales.

El acero importado es una realidad porque no tendríamos toda la capacidad de producción que consume el país, pero lo que nos preocupa es el contrabando técnico, porque son grandes volúmenes de material que ingresan con precios muy bajos.

Colombia es muy permisiva en este sentido si se compara con Estados Unidos y Canadá, que se interesan por defender su industria.



¿Qué significa para la compañía llegar al primer año sin accidentes laborales en Colombia?



Es un trabajo constante y permanente. Estamos muy orgullosos de ello. Si pasa un accidente en Gerdau, en cualquier planta en el mundo, la información llega al presidente de la compañía y es un tema que se discute en la junta directiva en Brasil. Esto es un valor para la empresa, no es simplemente porque nos guste o nos parezca bonito, lo más importante es que el empleado tenga su integridad preservada cuando cumpla con sus labores. Nuestro proceso es duro, con un riesgo bastante elevado, por eso invertimos recurso y tiempo para crear cultura y que la gente entienda el entorno y los riesgos que están cerca de sus labores diarias y tengan cuidado consigo mismo.



¿La situación interna en Brasil hace que Gerdau mire más operaciones externas?



Nuestras grandes operaciones están en Brasil y en Estados Unidos. Brasil pasa por un período difícil desde hace dos o tres años con bajo crecimiento y hemos hecho un esfuerzo enorme ahí para adecuarse a la nueva realidad. No por eso para de invertir. Hace tiempo hizo una inversión muy grande en aceros planos y somos un jugador importante. Hicimos una asociación con una compañía japonesa y ahora nos estamos involucrando en la producción de acero que atiende a la industria eólica. Entonces, la crisis es la mejor época para buscar cosas nuevas.



congom@portafolio.co