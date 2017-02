Cuando Samuel Huertas empezó a gestionar el primer hotel ecológico del país, Biohotel, nunca pensó que se iba a aliar con una de las cadenas del sector más reconocidas de Colombia y de la región, el Grupo Hotelero Londoño (GHL).



“Aunque queríamos mantenernos independientes, vimos la oportunidad de aliarnos con una cadena del tamaño de GHL, que nos daría más visibilidad. Además, nosotros también les mostraríamos prácticas para ser sostenibles”, contó Samuel Huertas, gestor del proyecto de Biohotel Organic Suites de Bogotá, quien apuntó que la alianza con GHL también se debe al éxito del hotel.



Y es que en un solo año de operación, el establecimiento ya fue reconocido por el portal de reservas Booking.com por contar con una calificación de 9,4 de 10 puntos; en el 2015 recibió el premio a la excelencia inmobiliaria de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci) y a cierre de 2016 ya registró un promedio de

ocupación superior al 60%.



(Lea: GHL tiene planes para 50 nuevos hoteles en América Latina).



“Hay gente que viene de otras ciudades del país a hospedarse solo por curiosidad. Quieren conocer el primer hotel sostenible del país”, agregó el directivo.

Samuel Huertas, gestor del proyecto de Biohotel Organic Suites en Bogotá. Archivo particular

Biohotel, aunque fue inicialmente creado para un público corporativo, la novedad del producto ha atraído a perfiles que antes no se esperaban. “Tenemos un balance casi que 50/50 entre turistas vacacionales y los de negocios. Esperábamos un porcentaje más alto en el segundo”, comentó el funcionario, quien añadió que en cuanto a la nacionalidad de los huéspedes, la torta se reparte 65% extranjeros y 35% nacionales.



Ante ese panorama y con la intención de expandirse a más ciudades del país, especialmente a las intermedias, Biohotel dio un paso adelante y alcanzó esta alianza con la prestigiosa cadena GHL.



Se trata de un acuerdo en el que el grupo opera Biohotel, con la condición de que no cambiaría su filosofía y tampoco el nombre.



“La alianza ya está vigente desde el primero de febrero y la idea es que optimicemos procesos y mejoremos el manejo administrativo, con el conocimiento y la experiencia de GHL. Además, cuando uno de sus establecimientos esté copado en Bogotá, nos pueden enviar sus huéspedes al hotel. Eso ya está pasando”, explicó Huertas.



Otro de los aspectos que mencionó el directivo es que, ahora, los hoteles de GHL ya están implementando medidas amigables con el medio ambiente, incluso inspiradas en lo que está haciendo el equipo del Biohotel, que, además de ofrecer una arquitectura amigable, también crearon una cultura a su alrededor: organización de ferias para vender productos orgánicos y un centro de eventos para discutir temas ambientales y sostenibles.



Pero el hotel no se quiere quedar solo en Bogotá. “Nuestra idea a futuro es que con la entrada en vigencia de los acuerdos de paz, lleguemos a ciudades como Mitú o a departamentos como Guainía”, dijo el gestor, quien agregó que ya hay planes para llevar el proyecto también a otros países de América Latina como Chile o Brasil.



UN EJEMPLO PARA LOS HOTELEROS



La Organización Mundial del Turismo nombró al 2017 como el año sostenible. La idea es que todo el sector se transforme en torno a esta tendencia, que cada vez más se hace necesaria en el planeta. Por eso es que el Biohotel toma cada vez más relevancia en el entorno local y regional.



Con eso, varios directivos de cadenas hoteleras se han acercado a conocer la arquitectura y el modelo sostenible de Biohotel. “Creo que cada vez los hoteleros están pensando más en modelos sostenibles. Esa es la tendencia y todos tienen que ir hacia allá”.



El establecimiento, que está ubicado en el norte de Bogotá, cuenta con 74 páneles solares que les hacen ahorrar el 41,3% del total de la energía que consumen y, además, tienen un sistema de trata de aguas para ser utilizadas en aseo y riegos, lo que les ahorró más del 60% del líquido en un año.



HOTELERÍA SOSTENIBLE



Uno de los objetivos del Biohotel, además de ser un hotel sostenible, es ser un punto de encuentro para académicos que quieran discutir sobre la problemática ambiental y sus soluciones.



Por eso, el próximo 28 de marzo se llevará a cabo en las instalaciones del hotel el Foro Internacional Ventajas Competitivas de la Hotelería Sostenible. En el que traerán a un grupo de académicos e industriales del sector comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la divulgación de la cultura sostenible. “El objetivo principal del foro es mostrar a la comunidad hotelera que la sostenibilidad es realmente un negocio competitivo”, concluyó Samuel Huertas.



María Camila González

marola@eltiempo.com