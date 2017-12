GM alista un nuevo proyecto en el país

El ingeniero industrial de la Universidad de los Andes Fernando Agudelo es el presidente de GM Suramérica Oeste (que dirige siete países de la región y Venezuela).



Inició su carrera en General Motors como practicante, aunque lo suyo en ese momento eran los números, decidió quedarse allí. “He tenido la fortuna de haber ocupado 16 puestos diferentes en estos casi 21 años”, explicó.

Va manejar siete países, más Venezuela, y no llega en el mejor momento…



Lo primero es que los grandes retos son lo mejor que le puede pasar a uno. Los siete países los conozco y sé qué temas funcionan en cada mercado. Así que podemos llevar valor agregado a cada uno de ellos.



Cuando usted lo mira, hay regulaciones ambientales diferentes y políticas automotrices distintas.



¿Qué va a hacer?



La compañía decidió enfocarse en países y regiones donde va a ganar.

El objetivo es lograr un crecimiento por país, por producto, para la marca, el canal y para el país.



Colombia posee un mercado similar al que tenía en el 2009, se mantiene rezagado en el índice de motorización por cada mil habitantes. La salud de la Industria es un poco más difícil y esto muestra un escenario de grandes oportunidades. Hoy es cuando hay que invertir y aplicar estrategias contracíclicas.



¿Cómo les va con el Sail?



Es un modelo atractivo y las ventas son muy buenas, a la gente le gusta, tenemos muy buen servicio posventa, el carro tiene calidad y es estampado en el país. Este vehículo es un proyecto de largo plazo.



Ahora bien, tenemos un nuevo proyecto con moldes y dados en el que estamos trabajando. La realidad nos indica que debemos estar a la vanguardia con el cliente y con lo que él pida, y en eso estamos. Nuestro desafío es mantener esa competitividad.



¿Qué tal ve su portafolio en la actualidad?



Hemos realizado una renovación importante en el segmento de las SUV y Crossovers, hoy tenemos un portafolio con siete modelos diferentes y cada uno con una amplia gama de versiones.



Vendemos carros ganadores, con lo más reciente de la tecnología, diseños llamativos y llegan más sorpresas; la primera será en ocho días y arrancando el 2018 llegan más novedades General Motors.



Pero estamos en un mal momento económico.



Lo más importante en tiempos de desaceleración y con año electoral es ser creativos e invertir. Y nosotros estamos invirtiendo, habrá lanzamientos y seguiremos avanzando con nuestros proyectos.



Trabajamos en otro producto. El nuevo proyecto supone inversiones adicionales por 10 millones de dólares.



La región que usted preside es muy grande y heterogénea…



Esa es la realidad global. Hoy la visión de la compañía es de siete países que van consolidándose y con una apuesta de largo plazo.



Esta es de las regiones más grandes de la compañía y todo se hace desde Colombia; desde aquí dirigimos la zona y la orden es invertir, acelerar planes y ser agresivos. Esto se logra siendo muy competitivos, para lo cual debemos bajar los costos.



¿Qué pasa con la posibilidad de exportar?



Este año colocaremos 5.000 unidades de Sail y Spark en el exterior; son como la punta de lanza y vamos mirando.



Hoy le puedo decir que contamos con el equipo correcto, conocemos esas plazas y tenemos desde un mercado tan abierto y competitivo como el chileno, pero también atendemos Venezuela.



Pero somos una compañía que planea a largo plazo. Cada país tiene una virtud, y el hecho de haber trabajado en varios de ellos me permite conocer sus fortalezas y requerimientos.



¿GM volverá a ofrecer todo tipo de carros?

​

Hoy la industria de vehículos se caracteriza por ser muy intensiva en capital y eso nos lleva a que cada compañía escoge unos nichos y se especializa en ellos.



En nuestro caso, somos expertos en las SUV, los autos y las camionetas. Además, para Colombia tenemos una alianza con Isuzu que nos permite tener una fuerte presencia en buses y camiones, con una red fuerte y niveles de atención especializados.



Antes uno seleccionaba el carro por la potencia, la cilindrada el número de válvulas, hoy no.



El mundo cambió con la llegada de la electrónica. Para la muestra está nuestra Chevrolet Equinox: es una camioneta de siete puestos, grande, y tiene un motor de 1.500 centímetros cúbicos turbo y una potencia envidiable.



Nuestra especialización es ofrecer vehículos ganadores y con lo más reciente en tecnología.



¿Cómo ve el mercado?



El 2017 va a ser el tercer año de caída, con 238.000 unidades, y nosotros tendremos 54.000 unidades.



Creo que el año entrante deja de caer y creceremos mínimo un 4 por ciento. Lo sé porque el portafolio de lanzamientos es muy interesante. Tendremos un primer trimestre muy agresivo.



¿Cómo será su relación con la red de distribuidores?



En general, habrá evolución. Cada momento se enfrenta con las decisiones que debe tener. Hoy queremos ser muy competitivos y lograr economías de escala; para ello requerimos tener muchos aliados.



Esta semana inician mis reuniones con toda la cadena y nuestra disposición es total para construir y desarrollar un modelo que nos sirva a todos, y en darle más peso a esas relaciones.



¿Qué va a pasar con las vitrinas multimarca?



Nada está vetado.



¿Veremos una GM exportando desde Colombia?



Tengo buen conocimiento de la región y del país. Ya estamos buscando mercados para vender en el exterior y para ello buscamos nichos. La estrategia es mucho trabajo y ser competitivos. Por ello es muy importante la relación con los autopartistas.



Además, nuestros proveedores son buenos y tienen bases sólidas; con ellos debemos trabajar para lograr economías de escala que nos permitan alcanzar la competitividad que nos haga ser protagonistas en el exterior.