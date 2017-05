Gobierno colombiano y Telefónica estudian vender acciones de Coltel

Telefónica S.A. y Colombia están considerando la posibilidad de cotizar en bolsa parte de su compañía local de telefonía al tiempo que el gobierno explora maneras de deshacerse de su participación, informaron este martes fuentes que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas.



(Lea: Proyecto de Coltel genera varias dudas)



Según las fuentes, los socios considerarían una oferta pública inicial de Colombia Telecomunicaciones S.A. después de completar una recapitalización para atender las obligaciones de pensiones de la ex empresa estatal.



(Lea: En marzo, Telefónica Movistar alcanzó 16,4 millones de clientes en el país)



Colombia utilizaría la OPI como una forma de vender su participación de 32,5 por ciento en la compañía, conocida como Coltel, mencionaron fuentes privadas.



Adicionalmente, informaron que Telefónica también podría considerar vender parte de su participación, sin embargo los socios no han tomado una decisión definitiva.



Un portavoz de Telefonica no quiso hacer comentarios. Un representante del Ministerio de Hacienda de Colombia no respondio inmediatamente a las solicitudes.



A principios de este mes el gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso pidiendo permiso para capitalizar la empresa. La filial tiene 4,4 billones de pesos colombianos (1.400 millones de dólares) en pasivos y el gobierno pagará parte de ellos, dijo el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.



La responsabilidad reducida tambien permitirá al Estado vender su participación "en el momento adecuado," agregó.



Telefónica habia considerado vender acciones en la filial hace cuatro años, dijeron personas familiarizadas con el asunto en ese momento.

​

Desde 2013, el gobierno colombiano puede requerir a Telefónica que vote a favor de registrar acciones de Coltel en la bolsa de valores, informó la empresa española en un comunicado a las autoridades reguladoras.