Gobierno ya le notificó a GNF sobre la suerte de Electricaribe

La Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) anunciará hoy y a primera hora si liquida o no a Electricaribe.



Este anuncio se da luego de la reunión que sostuvieron ayer en la Casa de Nariño los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, Minas y Energía, Germán Arce, el Secretario General de Presidencia, Luis Guillermo Vélez, y el Superservicios, José Miguel Mendoza, con altos ejecutivos de Gas Natural Fenosa (GNF), dueña de Electricaribe.



Portafolio pudo establecer con voceros de la Presidencia de la República que en esta reunión los citados funcionarios le notificarían a los ejecutivos de la gasífera la decisión que tomó el gobierno sobre el futuro inmediato de Electricaribe.



Así mismo, se acordó en la citada reunión, que precisamente el Superservicios, sería el funcionario que daría el anuncio.



Son dos los caminos que estuvo analizando seguir el Gobierno Nacional en las últimas semanas. El primero, sería la devolución de Electricaribe a GNF, con un compromiso previo de realizar las inversiones requeridas para mejorar el servicio de energía para la región norte el país.



El segundo, sería el anuncio de la liquidación y la apertura de un proceso licitatorio para escoger un nuevo distribuidor de energía eléctrica en los departamentos de la Costa Caribe.



“En el primer caso, la Superservicios tendría que asegurarse de que GNF cumpla con la capitalización de la empresa y con las inversiones a las que está obligada, que superan $1 billón contempladas en el Plan5Caribe, lo cual a estas altura resulta remoto”, señala el exministro de Minas, Amilkar Acosta.



Agrega el exfuncionario que, si por el contrario “se sigue la senda de la liquidación, la Superservicios tendrá que proceder rápidamente a dar los pasos conducentes para que un nuevo operador de red se haga cargo del mercado al cual sirve Electricaribe”.



GNF, dueña del 85% de las acciones de Electricaribe, ha indicado que a partir del 3 de marzo podía llevar su demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del grupo del Banco Mundial, con sede en Washington (EE. UU.).



Sin embargo, fuentes de la Casa de Nariño le indicaron a Portafolio que hasta el momento no han confirmado que hayan acudido a esa instancia, y que la gasífera se remite al Acuerdo para la Protección a la Inversión -Apri- entre Colombia y España, vigente hace más de 10 años.



Portafolio se contactó con la Oficina de Comunicaciones de GNF en Bogotá, sobre si el conglomerado español se pronunciaría, a lo que señalaron que por lo pronto no lo harían.



Medios de comunicación en España, señalaron en los últimos días, que de no prosperar la negociación entre GNF y el Gobierno de Colombia, la gasífera solicitaría el favor de la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, quien ha aceptado colaborar con las autoridades españolas para mediar en la crisis.