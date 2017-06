Google reforzará medidas para eliminar propaganda terrorista

Google afirmó que creará nuevas políticas y prácticas para suprimir los vídeos relacionados al terrorismo, en respuesta a los legisladores británicos que dijeron que internet es una placa de Petri de ideologías radicales.



Para ello, la compañía empleará más tecnología para identificar vídeos relacionados al extremismo y el terrorismo en sus sitios, entre ellos YouTube, y aumentará el número de personas que monitorean contenidos relacionados al terrorismo, afirmó el director del departamento jurídico de Google, Kent Walker, en una columna del Financial Times.



Además, la empresa advertirá de forma más enérgica sobre contenidos que resultan incendiarios aunque no estén prohibidos oficialmente y limitará su alcance.



"Si bien nosotros y otros trabajamos hace años para identificar y eliminar contenidos que violan nuestras políticas, la verdad incómoda es que como industria, debemos admitir que hay que hacer más", escribió Walker.



Google y otras redes sociales y sitios de búsqueda enfrentan presiones para eliminar rápidamente las publicaciones de grupos terroristas, como Estado Islámico (EI).



Después que siete personas fueron asesinadas y 48 resultaron heridas este mes en un atentado en Londres, los funcionarios británicos se concentran en los sitios que se considera que permiten a los terroristas reclutar seguidores, coordinar ataques y difundir propaganda.



Los legisladores propusieron nuevas leyes para regular cómo las plataformas de redes sociales combaten el extremismo en línea. "No podemos darle a esa ideología el espacio seguro que necesita para reproducirse", dijo este mes la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.



La legislación propuesta obligaría a las redes sociales a poner los datos de los usuarios a disposición de las fuerzas de seguridad locales.



En respuesta, el Ministerio del Interior británico instó a las empresas a trabajar en la implementación de tecnología para identificar, eliminar y hasta prevenir la distribución generalizada de contenidos extremistas en sus sitios.



"Las medidas que está implementando Google, en particular aquellas contra comentaristas que incitan el odio, constituyen primeros pasos alentadores", dijo un portavoz en un comunicado.



"Sin embargo, sentimos que las empresas de tecnología pueden y deben ir más lejos y más rápido, especialmente en la identificación y la eliminación del contenido que incita al odio".



Google también enfrenta el escrutinio en materia de seguridad de datos y leyes antimonopolio en Europa. Este año, los anunciantes redujeron sus presupuestos de publicidad en YouTube por la aparición de anuncios en vídeos con contenidos ofensivos, incluyendo grabaciones terroristas.



En respuesta, la tecnológica dijo que estaba aumentando los recursos informáticos y el personal para identificar mejor los vídeos. Walker dijo que también incrementará sus iniciativas para contrarrestar la propaganda.