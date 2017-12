Grandes empresas dejarán de anunciarse en YouTube

Lidl, Mondelez, Diageo y otras grandes empresas retiraron su publicidad de YouTube después de que el diario Times descubriera que el sitio web para compartir videos exhibía material de niños con poca ropa junto a la publicidad de grandes marcas.



(Lea: ¿Llegará la publicidad personalizada a la televisión?)

Según la investigación del Times, comentarios de cientos de pedófilos figuraban junto a las imágenes, que parecían haber sido subidas por los mismos niños. Un video de una preadolescente en camisón generó 6,5 millones de reproducciones.



(Lea: La publicidad engañosa es lo que más aleja a los compradores)



El diario afirmó que YouTube, una unidad de Google de la matriz Alphabet, permitía que fuera fácil la búsqueda de imágenes sexualizadas de niños y que no había cumplido con promesas de monitorizar mejor sus servicios para proteger a los niños.



En respuesta, el portavoz de YouTube dijo: "No debería haber publicidad alguna junto a este contenido y estamos trabajando urgentemente para reparar esto".



El minorista alemán Lidl, Diageo -el fabricante del vodka Smirnoff y del whiskey Johnnie Walker- y Mondelez, fabricante del chocolate Cadbury, confirmaron que retiraron sus campañas de publicidad de YouTube.



"Hemos suspendido toda nuestra publicidad de YouTube con efecto inmediato", declaró el brazo británico de Lidl en un comunicado en respuesta a la investigación del Times. "Es completamente inaceptable que este contenido esté disponible para verlo y, por lo tanto, está claro que las estrictas políticas que Google nos ha asegurado que existían para enfrentar contenido ofensivo son ineficaces", comentó una portavoz de Lidl.



Diageo dijo estar profundamente preocupado y que inició una investigación urgente. "Estamos realizando un alto inmediato a toda la publicidad en YouTube hasta que tengamos seguridad que se han aplicado todas las salvaguardas apropiadas", afirmó la compañía.



La investigación del Times sostuvo que YouTube no examina en forma proactiva imágenes inapropiadas de niños, sino que en vez de eso recurre a programas de algoritmos, organizaciones no gubernamentales externas y fuerzas policiales para hallar dicho contenido.



El miércoles, YouTube anunció un mayor control de contenido sexualizado o violento en secciones "familiares" del sitio.