Con una inversión que supera los 21.000 millones de pesos, la compañía Cencosud abrió en Neiva una tienda Metro y en Bogotá un supermercado Jumbo, un formato más pequeño que se acomoda a nuevas opciones de espacio que tienen las ciudades.

Eric Basset, presidente de Cencosud Colombia, explica cómo va la compañía, las perspectivas para el fin de año y para comienzos del 2017.



¿Cómo es la tienda que acaban de estrenar en el centro comercial Plaza Central en Bogotá?



Esta es la número 103 de Cencosud en Colombia y es el Jumbo número 37. La otra característica es que es el primer Jumbo del formato supermercado en Bogotá. Es un formato más pequeño, con 2.000 metros cuadrados. Ya tenemos un supermercado de 1.000 metros en Chía.



¿Qué motiva a Jumbo considerar el formato de supermercados?



Probamos el primero en Chía y entendemos que podemos penetrar mejor en locaciones urbanas con supermercado. Ya casi no hay espacios para el ‘hiper’ o para formatos muy grandes. Entonces adaptamos nuestra propuesta a un formato un poco más pequeños y nos permite entrar más a los barrios.



¿Cómo se ajusta la oferta?



Lo que no tenemos acá es electro, no food, gimnasia y electrodomésticos, por ejemplo. Prácticamente es el mismo surtido en food y tenemos bazar, textil hogar. Es casi la misma propuesta de un ‘hiper’.



¿Se van a extender estos supermercados Jumbo?



La expansión la podemos hacer en alguna de las dos líneas.



¿Hay más aperturas para lo que resta del año?



No. Acabamos de abrir en Neiva un Metro y ahora abrimos este en Bogotá y tenemos varios proyectos que estamos analizando pero ninguno para este año.



¿El 2017 se podría esperar más activo en expansión?



No sabemos. No me puedo comprometer con los proyectos. Están en análisis. Tenemos más de 10 proyectos en análisis pero no puedo confirmar cuáles saldrán.



¿Las condiciones del negocio han cambiado para que se pueda planear la expansión?



Tenemos casi tres millones de clientes por mes y eso es extraordinariamente desafiante, nos encanta y nuestra misión es atenderlos muy bien. El crecimiento se da a medida que encontramos oportunidades para llevar nuestra propuesta a otros lugares donde pensamos que va a ser valorada. Consolidar la propuesta de valor y atender a los clientes es nuestro foco. Estoy convencido que pensar al revés - pensar más en el crecimiento que solidificar una propuesta de valor, puede traer problemas.



¿Esos clientes atendidos tienden a crecer?



Venimos creciendo en cantidad de clientes y ese es un indicador que miramos mucho, así como el indicador de satisfacción. Casi el 80 por ciento de nuestra venta viene del cliente fidelizado, habitual, que conocemos, que nos quiere y esos son indicadores que nos ponen muy contentos. Estamos en buenas condiciones para crecer pero el foco nuestro es seguir atendiéndolos bien.



¿Cómo está creciendo la cadena Metro?



Metro y Jumbo están creciendo a un ritmo parejo y estamos satisfechos con las dos marcas. La diferencia está en que Jumbo tiene una carga de servicio mayor y ahí se da la diferencia de precio. Pero en términos de calidad es muy similar. Este año tomamos la decisión de abrir un Metro en Neiva.



¿Cómo ve la reforma tributaria?



Lo primero que quiero puntualizar es que las autoridades colombianas tienen una capacidad extraordinaria y es gente de primer nivel. Yo creo que la reforma tributaria -y es un tema personal- es necesaria y hay que hacerla.



Siempre que una reforma tributaria impacta en el bolsillo de los consumidores y que presiona al mercado formal, eventualmente beneficia al mercado informal. Para nosotros esa es una arista de preocupación, pero estoy seguro de que si las autoridades tomaron la decisión de sacarla adelante, es la mejor opción para el país y vamos a apoyarla.



¿Cómo impactará al consumidor al comienzo de año?



Obviamente algún impacto va a tener. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el cliente lo sienta lo menos posible en nuestras tiendas y ese es el trabajo que tenemos que hacer. No estoy en posición de criticar políticas que buscan mejoras colectivas. Yo lo único que puedo hacer es, en estas nuevas condiciones, tratar de que nuestro cliente se vea lo menos afectado posible. Probablemente tengamos que seguir trabajando en reducir los costos para que el cliente no vea un incremento en los precios.



¿Cómo ven las perspectivas de crecimiento para el último trimestre del año?



Veníamos con crecimientos acelerados hasta mediados de año, a cerca de 7 por ciento y se desaceleró de agosto a octubre y esperamos que esto cambie en los próximos meses. De todas maneras, hay que tener en cuenta que diciembre es un buen mes. Estamos seguros que así será.



¿Cómo han manejado fenómenos como la inflación y la devaluación?



El tema de la inflación tratamos que impacte lo menos posible en el bolsillo de nuestros clientes y lo que hacemos con los importados, que los seguimos trayendo es que les bajamos los precios y tenemos menos márgenes nosotros como ocurre con otras categorías. Comprimimos nuestros márgenes para que el cliente no se vea tan

perjudicado con la inflación y el tipo de cambio.



