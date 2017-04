Grupo Bios: la apuesta es ser actor clave en agroindustria

Con una facturación de 2,6 billones de pesos, nace en el país el Grupo Bios, una organización empresarial que consolida la operación de cinco compañías y otras inversiones, con negocios en la agroindustria.



El presidente ejecutivo de la nueva ‘holding’, que en total consolida 7.300 empleados en varias regiones del país, es Santiago Piedrahíta Montoya, quien explica que la cadena de la proteína animal es el enfoque del Grupo Bios.



Al explicar la composición de la ‘holding’, señaló que, en primer lugar están Contegral y Finca, dentro de la unidad de negocio de alimento balanceado. Estas empresas mantendrán sus marcas y líneas de manera independiente. Y, en términos de ventas, son las más representativas ya que consolidan ingresos por 2,3 billones de pesos.

En las perspectivas para este año, estas compañías se enfocarán en culminar sus proyectos de ampliación de capacidad, con énfasis en almacenamiento y entrega.



La tarea de estas compañías será capitalizar las mayores ventas y avanzar en la estrategia comercial del negocio de mascotas, que crece de manera significativa en el país.



Otra empresa del Grupo Bios es Operadora Avícola S.A.S. en la unidad de negocios de producción de proteína de pollo. Reportó el año pasado ingresos por $550.084 millones.

Esta empresa opera las marcas Friko, Pimpollo y El Granjero, recién creada.



En este caso, el Grupo Bios considera que sus prioridades para este año tienen que ver con reducción del costo, la productividad en granjas y coordinación de la cadena de producción y venta.



La otra compañía de la nueva organización es Avícola Triple A, que el año pasado obtuvo ventas por 154.070 millones de pesos. La estrategia comercial será su desafío hacia adelante, según Bios.



La quinta compañía es PIC Colombia que se dedica a la genética porcina.



Tiene previsto para este año invertir en un nuevo centro de transferencia genética, con inversiones por 4.250 millones de pesos, con el fin de crecer y mantener la atención a los porcicultores colombianos. Esta empresa factura 77.943 millones de pesos.



Igualmente, Grupo Bios cuenta con otros negocios relevantes no controlados.



Uno de ellos es el de Agropecuaria Aliar S.A.- La Fazenda, donde participa con capital social de 40%. Esta empresa facturó en el 2016 215.707 millones de pesos.



En este grupo de inversiones está Grankarga. Sus ventas sumaron el año pasado 74.400 millones de pesos. Además, cuenta con 146 tractomulas y 257 remolques propios, que le permitieron movilizar 877.000 toneladas de carga. La línea es estratégica para la operación, especialmente en alimentos para mascotas, ya que cubre el 80% de todo el producto terminado movilizado.



Por último, Grupo Bios tiene presencia en Compas (Compañía del Grupo Argos), en la operación de puertos de Tolú y Buenaventura.



En general, la organización tiene para este año inversiones por 100.000 millones de pesos, por el mismo orden del 2016.



FILOSOFÍA



Tras explicar el mapa de las empresas que reúne Bios, Santiago Piedrahíta dice que surge un grupo del sector agroindustrial enfocado a dos propósitos: proveer alimentos de calidad para todos y desarrollar el campo.



“Proveer alimentos para todos es incluyente porque abarca humanos, mascotas y alimentos para producción”, indica.



El ejecutivo sostiene que la actividad de Bios está relacionada con una industria que tiene unas perspectivas muy interesantes.



“Esta cadena de la proteína animal es un tema ligado a la seguridad alimentaria. Hoy nuestro país tiene unos niveles de consumo de proteína muy importantes, pero inferiores a los promedios de América Latina. Parte de nuestro compromiso es trabajar como eslabón de la cadena y buscar crecer el consumo per cápita en Colombia a niveles que nos garantice unos estándares adecuados para la población”, asegura.



Sobre el desempeño del negocio para este año, Piedrahíta comenta que no es un secreto que el año empezó de manera lenta. Sin embargo, a medida que pasan los meses, su percepción es de mejoría.



“Yo estoy bastante más optimista sobre el segundo y tercer trimestre, y que empecemos a cambiar la dinámica”, señala.