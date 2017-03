El Grupo de Energía de Bogotá (GEB) tiene la mira puesta en Argentina y Chile para expandir y consolidar su operación en América Latina.



Así, el GEB pretende con su Plan Estratégico llegar al 2025 convertido en una multilatina líder en servicios energéticos, ya que además de Colombia, Perú, Guatemala y Brasil, se le sumarían los países ya mencionados. “El gran reto es ser la organización no minera de mayores utilidades”, enfatiza la presidente de la organización, Astrid Álvarez.



Agrega que el GEB al pasar de cuatro a seis países no solo busca aumentar de seis a 12 millones de clientes, sino además que la operación para el 2025 le reporte ingresos superiores a los $35 billones.



“Argentina es un interesante mercado porque venía de una inestabilidad política muy grande y ahora hay unas grandes oportunidades con la nueva regulación energética”, explica la presidente del GEB, al precisar que “ahí habrá que mirar qué activos hay interesantes en el negocio de gas, lo mismo sucede con Chile”.



Para la vocera del GEB, Argentina y Chile ofrecen grandes posibilidades para a expansión de su operación. “Analizaremos en ambos países este negocio (gas) que con las interesantes perspectivas nos ayudaran a crecer como organización”, afirma.



Operación en Perú



Al mismo tiempo que buscan nuevos países a donde extender su presencia en Suramérica, el GEB en su desarrollo empresarial buscará ampliar y fortalecer su operación en Perú.



Cabe recordar que la inversión en el negocio de gas del GEB es a través de su participación en la empresa Calidda, y de Contugas que es de su propiedad.

“A través de estas empresas nos trazamos el objetivo de pasar de 400.000 a 2 millones de clientes”, afirma Álvarez.



Con su estrategia el GEB buscará en Perú no solo ampliar la base de clientes a nivel domiciliario en la capital, Lima, así como en otras ciudades, sino que de paso buscará llevar su operación a los sectores industriales.



“El gran cambio es volvernos más comerciales, nos reorganizamos a nivel interno en cada una de nuestras compañías para hacerlas más efectivas en este tema, ya que la tarea es salir y sumar nuevos clientes para ampliar nuestro negocio”, dice la cabeza del GEB.

Además de este negocio, el GEB participará en la nueva licitación del Oleoducto Sur Peruano, cuya inversión es de US$7.000 millones.



Para Álvarez este proyecto es una gran oportunidad para el GEB, ya que Contugas había construido ya parte de la infraestructura. El oleoducto está localizado en el sur del Perú, atravesará la cordillera para unir a las ciudades de Cuzco y Arequipa, y para esta tarea el GEB buscará un socio internacional experto en transporte de gas.

Centroamérica en la mira



La operación del GEB se centra en Guatemala con la empresas Trecsa y Ebbis, a través de las cuales se está construyendo un anillo energético para el negocio de gas y al cual se le están haciendo los últimos ajustes solicitados por el gobierno de ese país.



Sin embargo, el GEB estudia la posibilidad de trazar líneas de interconexión con El Salvador y Honduras, esto le permitiría extender su operación también a estos dos países.



“Tenemos además proyectos energéticos con los ingenios en Guatemala y parte de nuestra capacidad operativa está en instalar más generación y transmisión para poder atender a más industria”, señala la presidente del GEB.



Para el 2017, el Grupo de Energía de Bogotá tiene lista una inversión directa de US$530 millones, con lo que comenzó a ejecutar su estrategia para ampliar su operación en América Latina.



De este monto, US$171 millones serán invertidos en los proyectos de transmisión de energía que desarrollan en Colombia. El resto va para su operación en Perú.



Buen comportamiento accionario



Las utilidades netas del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), alcanzaron los $1,3 billones, para un incremento del 27,8% con respecto a las utilidades del año inmediatamente anterior (2015).



El GEB entregará dividendos por $909.000 millones de pesos, a los más de 3.000 accionistas. Esta entrega de dividendos es la más alta en la historia de la compañía.

La presidente del GEB destacó la solidez de la EEB en la bolsa de valores. La acción tuvo un comportamiento positivo con un precio promedio de $1.825, con una valorización de 5,82% durante el 2016 y se ubicó en la posición número 11 del Colcap. Incluso durante el año, la acción llegó a su pico más alto en la historia al transarse en $1.915 en septiembre.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio