Hasta los empleados del Grupo Éxito podrían tener franquicias

Para el primer semestre del año, el Grupo Éxito empezará a acelerar la expansión de su formato Surtimax en Bogotá cuando, abra entre 20 y 30 nuevos locales bajo el modelo de franquicia.



La compañía tiene claro que la proximidad a la hora de comprar es un valor que hoy privilegian los consumidores y en eso argumenta la decisión de extenderse rápidamente en los barrios.



Sin embargo, no es menos cierto el análisis de los expertos en el sentido de que el crecimiento de cadenas como Ara, D1 y Justo & Bueno también obliga a que el líder del retail haga sus movimientos.



Carlos Mario Díez, vicepresidente operativo de retail del Grupo Exito, señaló que el modelo inicialmente está previsto para la marca Surtimax, “pero es viable para la expansión acelerada en años futuros utilizar también el Éxito Express”.



Señaló que esta estrategia está dentro de la unidad de negocios B2B (empresa a empresa) del Grupo y que también maneja los aliados Surtimax y el formato Surtimayorista.



El plan tiene además en cuenta que el Grupo Casino, su mayor accionista, tiene experiencia en este modelo de negocio para el retail, que no dista mucho frente a la figura que es tan común y que se aplica, por ejemplo, para las cadenas de comidas.

“Queremos expandirnos porque la compañía quiere seguir creciendo, hay nuevos actores entrantes en el mercado y queremos seguir ampliando el portafolio de opciones. Una primera alternativa fueron los aliados Surtimax”, aseguró.



La compañía empezó en noviembre el programa piloto con tres puntos en la capital del país y espera terminar ese ejercicio en mayo. Justamente los puntos elegidos para comenzar dicho plan son del programa Aliados Surtimax, en el cual una tienda comparte la marca, pero tiene una operación más independiente frente al Éxito. Según el ejecutivo, este tiempo ha sido importante en la medida en que ha podido estructurar el portafolio de productos, los desarrollos tecnológicos implícitos en el modelo y todo lo relacionado con la logística necesaria para que sea exitoso.



Así mismo, al término de la prueba piloto, la empresa tendrá listo el manual de operaciones que estandarice para los franquiciados aspectos sobre cómo se exhibe, cómo se hace la distribución en el almacén y cómo se comunica el precio.



“Esto permitirá que el establecimiento opere en unas condiciones que no deterioren la marca”, comentó.



En cuanto al portafolio de productos, Díez señaló que el Éxito se volverá prácticamente el proveedor del 90% de sus mercancías, en tanto que el 10% restante queda a disposición del franquiciado porque hay productos y servicios que estos establecimientos pueden vender y el Grupo no tiene en su oferta.



Igualmente, apuntó que la decisión de desarrollar este negocio por la capital y los municipios aledaños se explica en la estructuración de un plan logístico que permita eficiencia y servicio de calidad a los nuevos aliados.



ELECCIÓN DE LOS FRANQUICIADOS



El Vicepresidente Operativo de retail del Grupo sostuvo que con el plan de los Aliados Surtimax, la compañía dio el primer paso para trabajar con terceros.



En esa línea, como una segunda fase, adopta un modelo que pretende profundizar la relación con algunos miembros del programa Aliados que se quieran convertir en franquiciados.



En adelante, las opciones planteadas para quienes pueden entrar al negocio son variadas: desde los empleados de la compañía hasta nuevos operadores que serían personas interesadas en un emprendimiento en retail.



Está “la oferta a empleados nuestros dispuestos a hacer emprendimientos, que conozcan de la operación del comercio y que quieran incursionar en ese tipo de negocio, y a inversionistas unipersonales también. Va a haber un marco muy grande de posibles inversionistas para el negocio”, explicó.



Incluso, Díez no descarta que en el desarrollo de la estrategia se consoliden las denominadas franquicias máster que asuman la administración de un número determinado de puntos de venta.



El empresario que entre al negocio podrá proponer el sitio del local, que debe estar entre 100 y 200 metros cuadrados, pero será el Grupo Éxito el que le dé el visto bueno, si estratégicamente funciona para la operación y el crecimiento de la marca Surtimax.



En este plan piloto, la compañía cumple con todas las validaciones necesarias para garantizar que el negocio es rentable y viable, como es propio cuando se invita a participar bajo este modelo y se muestran las posibilidades de retorno de la inversión.

En lo definido hasta el momento, no se cobrará un precio de entrada por adquirir la franquicia, sino que la cadena llevará un porcentaje sobre las ventas.



El empresario deberá hacer la inversión en el montaje y adecuación del establecimiento, comprar las góndolas y los equipos de frío. De esta manera, el monto de la inversión dependerá del tamaño del establecimiento.



Por su parte, el Grupo Éxito aportará la tecnología y la caja registradora, porque esa será la forma de poder garantizarle, a través del seguimiento a las ventas, el reabastecimiento de mercancía.