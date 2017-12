El Grupo Mera llega al país con cinco marcas de alimentos y bebidas

Con la experiencia de haberse conformado a finales de los años 90 en un polo turístico internacional como lo es Cancún, el Grupo Mera espera aportar toda su experiencia en restauración y tiendas de bebidas en el nuevo muelle internacional del aeropuerto El Dorado.



Esto a través de marcas como Gaira (de los hermanos Vives) o de locales gastronómicos con platos de prestigiosos chefs como Wolfgang Puck y Guy Fieri. La firma mexicana es matriz de varias filiales que suman 42 marcas y conceptos gastronómicos con presencia en 105 establecimientos, en su país natal, Estados Unidos y Ecuador.

En diálogo con Portafolio, Rafael Aguirre, presidente del Grupo Mera, manifestó que en su primera incursión en Colombia invirtieron cerca de US$4 millones y aspiran a tener ingresos de US$8 millones en su primer año de funcionamiento.



¿A cuánto asciende la inversión inicial que realizaron en el aeropuerto El Dorado?



Estamos invirtiendo un poco más de US$4 millones. A fin de cuentas es de nuestro grupo, que es 100% mexicano. Lo hacemos porque creemos en la proyección económica y social de Colombia. Pensamos que podemos a ayudar a impulsar la calidad en sus aeropuertos, al igual que el turismo vacacional y de negocios, donde tenemos varios años de experiencias.



¿Qué oferta van a tener para la terminal de Bogotá?



Estamos tratando de meter lo mejor de Estados Unidos, México y Colombia. Empezamos del lado colombiano con una pequeña investigación, la cual nos llevó a firmar con Gaira Café, propiedad de Carlos y Guillermo Vives.



Esto, con el objetivo de tener una oferta de comida típica colombiana. Será un Gaira Café Express, que no va a tener la experiencia completa con los shows y demás, pero será bastante práctica para llenar las necesidades de los consumidores.



¿Cómo lograron convencer a los hermanos Vives de establecer la primera franquicia de su marca Gaira Café?



Tuvimos la oportunidad de contactarlos a través de una amiga en común, cuando estaban en México grabando un video. En Cancún, pudimos mostrarles la terminal 3 del aeropuerto y otras instalaciones, y la verdad que quedaron muy impresionados del grado de profesionalismo que hemos alcanzado en el grupo.



¿Con qué otras marcas harán su arribo?



Tomamos también los mejores representantes de Estados Unidos, como es el caso de Wolfgang Puck Kitchen, con el cual tendremos pizzas, ensaladas y sánduches.



Wolfgang es el chef más prestigiado en Estados Unidos, porque adaptó mucho de la cocina europea al gusto americano; es el que hace todos los años la cena de los premios Óscar. Asimismo, estará Guy Fieri, que es de clase media-alta en Estados Unidos y tiene las mejores hamburguesas. Como café, estamos metiendo Starbucks, aunque tenemos nuestra propia marca que es Amazonia Café, que es 100% colombiano. Pero se acercó la gente de Starbucks y estamos en conversaciones finales para esto. De México estará presente Guacamole Grill.



¿Qué expectativas de ventas tienen para su primer año de funcionamiento?



Vale aclarar, primero, que vamos a abrir el 20 de diciembre. Por otro lado, independiente de la venta, nuestro primer objetivo es la satisfacción del cliente. Pensamos que esta nueva área del aeropuerto debe tener la mejor oferta de alimentos y bebidas, y que el cliente tenga una buena experiencia.



Cuando este llega a un aeropuerto está sujeto a mucho estrés por su equipaje, pase de abordar, pasar la seguridad, etc. Ahí es donde nosotros sentimos una gran oportunidad en El Dorado. La gente se va a relajar sabiendo que hay buen internet y una gran oferta gastronómica. Las ventas en el primer año creo que estarán alrededor de los US$8 millones.



¿Y en términos de clientes?



En los aeropuertos lo medimos de forma diferente, ya que se hace por pasajero de salida. Tomamos el total que salen y de ahí tenemos un objetivo de vender por lo menos 50 centavos de dólar por pasajero que sale del país.



¿Han barajado la posibilidad de tener presencia en otro aeropuerto en Colombia?



Cada aeropuerto es diferente y donde podamos replicar nuestros conceptos, lo haremos. Mucha gente me pregunta cómo tenemos 150 restaurantes con casi 50 marcas, porque sería más sencillo tenemos menos marcas.



Sin embargo, digo que aquí el éxito de nuestro negocio es ofrecerle a la gente lo que quiere o lo que pensamos que le va a gustar. Estamos innovando en Bogotá, porque son marcas muy a la moda y actuales en Estados Unidos, mientras que en otros aeropuertos de la región hay marcas que ya son de las antiguas en Norteamérica.



¿Cuáles van a ser las siguientes marcas de su portafolio que van a estar en El Dorado?



Sí lo tenemos pensando, pero primero queremos abrir estas y a los tres o seis meses empezaremos a ver los gustos de la gente, para poder ajustar, y ya sobre eso ir viendo cuáles podrían ser las más propicias.



¿Tienen pensado estar en Colombia en otros espacios comerciales que no sean aeropuertos?



Sí, hemos recibido ofertas y las estamos analizando para estar también por fuera de estos espacios. Vale destacar que estamos en 11 aeropuertos, en 13 diferentes terminales, con contratos máster y en otros con parciales.



¿Van a llegar a otros países de Latinoamérica?



Con el know how (saber cómo) que hemos ido adquiriendo, donde haya una oportunidad que sea razonable lo analizaremos con detenimiento. Nos han estado invitando de muchos lugares, en el propio Estados Unidos, Ecuador y en Colombia para nuevas propuestas de negocio.



¿Cómo ve la situación actual de desaceleración de consumo en Colombia?



Percibimos que, en los últimos años, Colombia se ha concentrado en abrirse un poco más al mundo. La economía interna es muy fuerte y pensamos que crecerá a un ritmo mayor que el promedio regional.



Andrés Felipe Quintero Vega

En Twitter: @QuinterovAndres