Grupo Roble espera duplicar visitantes en el Multiplaza

El conglomerado empresarial centroamericano, Grupo Roble, tiene los ojos puestos en Colombia como un sitio estratégico de crecimiento en Suramérica. Tanto así, que la firma tiene la expectativa de crecer el doble en número de visitantes en el centro comercial Multiplaza para el cierre de año.



El Grupo Roble, que cuenta con 20 centros comerciales en la región y que ya inauguró uno en Bogotá, el Multiplaza, tiene la expectativa de llenar todos sus locales comerciales en 2018.

De acuerdo con Alberto Poma, vicepresidente ejecutivo del Grupo Roble, aunque el consumo de los hogares en lo corrido del año viene desacelerado, las expectativas con el nuevo centro comercial son positivas.



El empresario, que también es miembro de la familia Poma, conglomerado propietario de los hoteles Marriott en el país, habló con Portafolio sobre el desempeño y las perspectivas de sus negocios en el país.



¿Cómo ha sido la evolución del Multiplaza en los seis meses que lleva de operación?



Es un centro comercial que tiene una mezcla de comerciantes únicos en la ciudad. Contamos con Falabella, H&M, las marcas del Grupo Inditex, Arturo Calle, Sportline, y Mango está próximo a abrir. Mensualmente estamos recibiendo más de 700.000 personas. Y creemos que en la época navideña ese número se va a duplicar. Queremos que sea el lugar preferido de los habitantes de Bogotá, sobre todo para las personas que viven en la zona.



En lo corrido del año, el consumo en los hogares ha estado débil ¿cómo se ha comportado en Multiplaza?



Nosotros estamos midiendo no solo el porcentaje de visitantes, sino el de los que entran a comprar y se ha visto que, mes a mes, eso va incrementando. Eso es una buena señal. Sí estamos preocupados del tema económico y fiscal, pero somos optimistas en cuanto a que es un proyecto único en esta zona. El barrio es posiblemente la zona de mayor crecimiento en la ciudad de Bogotá. En ese sentido, estamos optimistas a corto, a mediano y largo plazo y lo que este proyecto pueda significar para esta zona y las aledañas.



Algo que nos entusiasma bastante es que este centro comercial es parte del proyecto La felicidad. Nuestros socios son el grupo inmobiliario Vendôme, que ya han construido a la fecha más de 5.200 apartamentos y el 18 de noviembre comunicaron la apertura de una segunda etapa en La Felicidad, en donde pondrán en venta otros 5.000 apartamentos, de los cuales la mayoría irán dirigidos a un estrato cuatro. Adicional a eso, en la calle 13, nos han informado que otro desarrollador va a hacer un proyecto habitacional, que será en etapas. Serán 3.000 apartamentos adicionales.



¿Cómo atraer a la gente que no vive en la zona?



Hay una estrategia de mercadeo, de medios sociales, de ‘volanteo’, y de ciertas vallas y ubicaciones estratégicas para poder comunicar a zonas distintas a las de La Felicidad. Esperamos que tenga un efecto positivo en esta época navideña.



¿Traen huéspedes de los hoteles Marriott al centro comercial?



Nosotros con el Marriott de Bogotá y con otros hoteles, aunque no sean propios, tenemos ciertos acuerdos en el cual un huésped que hace su check in, se le hace algunas promociones para invitarlos y hay una ruta de transporte que trae a estos visitantes, a los cuales hemos invitado a visitar el centro comercial.



El Grupo Roble tiene grandes inversiones en centros comerciales en Centroamérica, ¿ven la posibilidad de seguirlo haciendo en Colombia?



Hemos invertido bastante en Colombia como Grupo Poma, a través de la apertura de cuatro hoteles Marriott, a través del desarrollo del Bogotá Corporate Center y ahora con el centro comercial Multiplaza. Siempre vemos oportunidad pero ahora estamos enfocados en consolidar este proyecto, que ya está teniendo buena acogida.



¿Cómo están los hoteles Marriott? ¿Piensan abrir más?



Están contentos. Mi hermano, que es el que ve por el tema hotelero, dice que hay un muy buen comportamiento. De hecho, ahora van a abrir uno nuevo en Medellín y me dicen, que en general, han estado sobrepasando las expectativas en términos de ocupación y de ingresos.



¿Cómo lograr mantener el equilibrio como empresa siendo un grupo familiar?



Hay ciertos miembros que hacen parte del grupo y manejamos las cosas de una manera profesional. De hecho, hay muchos de los que trabajan con nosotros que no son familia.

Yo, como miembro, tengo que ver todo el tema de bienes y raíces, mi hermano Fernando ve el tema hotelero y tengo otro, Andrés, quien se encarga de la división automotriz, con la cual tenemos presencia en Colombia a través del financiamiento de los automóviles.

Es importante que cada uno sepa diferenciar su trabajo de los temas familiares. Eso nos llevó a lograr lo que hoy tenemos, con 14.000 empleados en toda la región.



¿Cómo funcionan cada una de las líneas de negocio que tiene el Grupo Poma?



Lo importante para nosotros como grupo familiar y como empresa, en donde no importa si son hoteles, oficinas o centros comerciales, es que cada uno de los proyectos sea único. Siempre buscamos la manera de continuar innovando y mantenerse a la vanguardia del servicio y la experiencia. Eso es clave para posicionarnos como lo que somos hoy.



María Camila González

marola@eltiempo.com