‘Nos preocupa la inestabilidad de las reglas de juego en el país’: Grupo Sura

Luego de que el Grupo Sura lograra buenos resultados en el 2016, aun con las complejidades de la economía de América Latina, el objetivo para este año es lograr un aumento de 10 a 15% en sus ingresos.



Para ello, el objetivo es consolidar la presencia que tienen en 11 países, invertir en innovación de cara al usuario y llevar los seguros de vida a sus nuevos mercados, explicó David Bojanini, presidente del conglomerado.



Sin embargo, el directivo señala que una de las principales preocupaciones en la coyuntura actual, es la inestabilidad en las reglas de juego en Colombia. Sobre este y otros temas, Bojanini habló con Portafolio.



¿Qué lectura hace de la economía colombiana?



Ha estado creciendo a tasas muy bajas y eso no es suficiente para que el país cumpla con las metas de desarrollo que tiene. Creo que hay en este momento una crisis de confianza, por temas relacionados con la corrupción, la incertidumbre sobre los procesos que se están viviendo y eso hace que la gente sea mucho más cauta, lo que ha frenado la economía en los últimos meses. Para el país hay cosas que son importantes, el desarrollo de la primera ola de las 4G le va a dar competitividad al país y en general la infraestructura permitirá una buena generación de empleo que ayude al consumo.



¿Qué debe hacerse?



Son necesarias unas reformas estructurales importantes. Una, a la justicia, porque la construcción de la paz en Colombia gira alrededor de tener una justicia que funcione; también se necesitan ajustes a la salud y a las pensiones para que haya mejores coberturas y beneficios para la gente. Como empresarios tenemos preocupaciones porque en el país no hay estabilidad en las reglas de juego.



Por ejemplo, el sector privado invierte en la seguridad social, pero con los fallos de tutela nos vemos abocados a asumir costos que no están en la Ley, lo que nos genera grandes costos e inestabilidad. En eso hay que hacer un trabajo importante, si no, se ahuyenta la inversión.



¿Qué más le preocupa?



Uno de los temas que más ha afectado a Colombia, y que también se ha visto en otros países es la polarización política y la pérdida de identidad de los partidos. Eso ha generado una división y que perdamos de vista las cosas que son importantes. Ahora que vienen las elecciones, hay que hacer una reforma a la financiación de campañas y reinventar los partidos, porque por la falta de foco e ideología podemos entregarle el país a manos equivocadas y caer en el populismo, lo que puede hacer mucho daño al país.



¿Cómo les fue al Grupo Sura en un año complejo para las economías?



Las utilidades fueron $1,67 billones, crecieron 26,3%; los ingresos consolidados aumentaron 36% a $19 billones y los activos cerraron en $78 billones. Los índices de crecimiento del PIB en América Latina bajaron de manera importante, pero nosotros casi siempre crecemos más que las economías. De hecho, en Sura Asset Management (administradora de pensiones en la región) los ingresos subieron 12% y en Suramericana (seguros) el aumento fue de 16% sin tener en cuenta la adquisición de las operaciones de RSA. Eso se logra con innovación, productos nuevos, diversificación en canales de distribución y haciendo alianzas y sinergias.



¿En dónde se vio el efecto de la desaceleración?



Lo hemos sentido más en El Salvador, una economía que ha estado muy postrada, pero aun así hemos crecido y mantenido la rentabilidad. Chile nos tenía acostumbrados a buenas tasas de crecimiento, pero han bajado principalmente por una pérdida de confianza de los ciudadanos. En general los demás tuvieron buen desempeño, y hay algunos en donde estamos aún en proceso de acomodarnos.



¿Y de las líneas de negocio?



Lo que más nos preocupa es el tema de pensiones. Hemos visto reformas como la de Perú, que fue un tema preelectoral con contenido populista, en la que permiten a la gente retirar hasta el 95% de sus ahorros al cumplir la edad. En Chile hay marchas contra el sistema de pensiones, pero lo que se ve es un descontento producido por la economía y la informalidad laboral, no es un tema de las AFP. Para resolver una parte del problema, que se ve en Chile y en otros países, es necesario que aumenten las tasas de contribución, porque en la medida en que la gente vive más años y que los rendimientos financieros han bajado por las menores tasas de interés, se necesita aportar más para tener una mejor pensión.



¿Cuánto esperan crecer este año?



Esperamos que los ingresos aumenten entre 10 y 15%, dependiendo de cómo se den las cosas en los países. En un escenario en que las proyecciones de crecimiento de la región están por debajo del 2%, eso implica que tenemos que ser mucho más competitivos, invertir en innovación y en apertura de canales. Queremos fortalecer nuestro portafolio, consolidar las operaciones que hemos adquirido e impulsar el crecimiento orgánico en los países, porque el nivel de penetración de los productos financieros y de seguros sigue siendo bajo.



¿Cómo lo van a hacer?



Sura Asset Management tiene una oferta completa de productos, no solo de pensiones sino de inversión que, combinados con los seguros y los servicios financieros de Bancolombia, nos permiten hacer sinergias para darle a los clientes una cobertura más integral.



¿Cuánto van a invertir?



Es un cálculo difícil de hacer, pues hay unas capitalizaciones que hacemos para mantener los márgenes de solvencia exigidos por las normas, y también hay que invertir para hacernos más competitivos. Son muchos frentes, pero podríamos estar destinando entre $200.000 y $300.000 millones para diversos proyectos, como grupo y en las filiales.



¿Hay algún negocio en el que quieran estar?



Permanentemente estamos estudiando las líneas en las que ya estamos y hay negocios interesantes afuera. Para eso, tenemos un área llamada Grupo Sura Ventures, que está viendo empresas modernas –como las Fintech– donde podamos hacer inversiones para conocer mejor de temas tecnológicos que nos apoyen en lo que hacemos. Queremos fortalecer a Sura Asset Management e introducir seguros de vida en donde compramos la operación de RSA, que es principalmente seguros generales.



