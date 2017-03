La marca H&M anuncia que abrirá sus puertas en Colombia este 6 de mayo

H&M, Hennes & Mauritz Inc., la marca de ropa internacional anunció que abrirá su primera tienda Flagship el próximo 6 de mayo en el Centro Comercial Parque La Colina.



La tienda contará con dos pisos y un área de 6.000 metros cuadrados, una de las más grandes del país.



La primera tienda H&M Colombia ofrecerá prendas, lencería y accesorios para mujer, hombre, jóvenes y niños.



El local abrirá con las colecciones más esperadas del año, H&M Studio para mujeres y niños, Spring Essentials y la colección especialmente seleccionada por el artista musical canadiense, The Weekend.



También contará con las colecciones H&M Loves Coachella y Conscious Exclusive.



Para la apertura de su primera tienda, la marca de ropa contrató a más de 150 personas para diferentes roles desde gerentes de tienda hasta vendedores para cada uno de los departamentos.



Las próximas aperturas son en el Centro Comercial Fontanar y el Centro Comercial Multiplaza La Felicidad, pero hasta ahora no se ha definido su fecha.