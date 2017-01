Habría por lo menos seis empresas interesadas en Cafesalud

Luego del aparente desinterés de parte de posibles oferentes que se apreciaba hace unos diez meses, la venta de Cafesalud habría pasado a despertar el apetito de grandes jugadores del sector salud, tanto nacionales como extranjeros.



Según está previsto, la transacción, que podría ser uno de los grandes negocios del año en el país, se realizaría entre marzo y abril.



El plazo para acreditar los requisitos que permiten pujar por la empresa promotora de salud más grande del país –con 6’050.000 afiliados, estaba previsto para el 13 de enero, pero fue postergado hasta el 30 de este mes. Ese paso es esencial para tener acceso a la información estratégica, no solo sobre Cafesalud sino de otros activos de Saludcoop en venta, como la EPS Cruz Blanca y Epsifarma.



Fuentes cercanas a este proceso explicaron que el aplazamiento de la fecha se dio debido a que la publicación de los requisitos realizada el 30 de diciembre pasado, suscitó varios interrogantes. Por ejemplo, acerca de NewCo, la firma a la que se traspasarán temporalmente los activos, pasivos y la operación de Cafesalud para que no haya traumatismos en el empalme con el comprador.



Por lo pronto se han barajado varias opciones: adquirir el total de los activos (Cafesalud, Cruz Blanca y Epsifarma), pujar solo por parte de ellos o adquirir aparte la operación del régimen subsidiado y el contributivo. Lo que se busca es poder dividir esos negocios internos y ofrecerlos de manera separada maximizando el valor de la data, según le explicó a Portafolio una fuente conocedora del tema.



Hasta ahora ha habido unas cinco manifestaciones de inquietudes, lo cual hace suponer que se trata de entidades que por lo menos han pensado en entrar en la subasta.



POSIBLES COMPRADORES



Dos de ellas son el grupo de origen español Sanitas y la caja de compensación familiar Compensar. La primera apenas está explorando la posibilidad, según supo este diario, mientras que la segunda tendría en la mira a Cruz Blanca –EPS más pequeña que Cafesalud– y hasta la compra de parte o la totalidad de Cafesalud.



Las otras tres son bancas de inversión que estarían canalizando el interés de grupos empresariales tanto del país como del extranjero.



En mentideros se habla de que dos de los jugadores foráneos con aspiraciones de entrar al país a través de este negocio serían el Grupo Bupa, de origen inglés, y el español Ribera Salud.



Así mismo se comenta que se estarían conformando dos grupos más que mezclan IPS locales con inversionistas de otros países. “Son grupos muy heterogéneos que se están armando para este efecto”, dijo una fuente que pidió anonimato.



En las condiciones publicadas por el equipo liquidador de Saludcoop el 30 de diciembre se establece que quien aspire a tomar la propiedad de Cafesalud debe acreditar solvencia económica y una experiencia en la prestación de servicios para por lo menos 1,5 millones de afiliados.



Esto desvanecería la posibilidad de que se presenten inversores atraídos por la posibilidad de manejar los 4,2 billones de pesos que le ingresan anualmente a Cafesalud por el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero sin ningún recorrido en aseguramiento de salud. En este caso tendrían que recurrir a alianzas con oferentes actuales que sí cuenten con esa experticia.



En cuanto a las EPS, el tope establecido limitaría el número a las EPS del régimen contributivo agremiadas en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi (Aliansalud, Compensar, Nueva EPS, Coomeva, Salud Total EPS Sanitas, SOS, Sura y Famisanar) más otras del régimen subsidiado, como Coopsalud y Asmesalud.



No obstante, muchas de ellas están más ocupadas en lograr la habilitación financiera que les ordena la nueva Ley Estatutaria de Salud que en expandirse. De hecho, varias sufren de problemas de insolvencia y otras ya han crecido tanto que apenas están ajustando su red de servicios.



PRECIO: PUNTO POLÉMICO



En el modelo adoptado por el Gobierno no se ha establecido un piso para el precio de Cafesalud y de hecho, el Ministerio de Salud y el equipo liquidador de Saludcoop liderado por Ángela María Echeverri se han abstenido de revelar cuál es el valor de los activos.



Para el presidente de Acemi, Jaime Arias, esto es un acierto “porque si lo hubiera puesto muy alto habría el riesgo de que nadie se presente, y si fuera muy bajo dirían que se está regalando” la entidad. Sin embargo, el director de la Asociación de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, critica la fórmula. “Aquí el Gobierno y las entidades de vigilancia y control deben evitar un detrimento al sistema de salud y uno de los primeros pasos es que el país sepa exactamente cuánto vale la entidad y por qué lo vale”, dice.



Giraldo anota que la mejor salida para la crisis de Saludcoop habría sido diluir a sus afiliados entre las demás EPS.



Apunta que lo atractivo de Cafesalud es lo abultado del número de afiliados y del dinero que maneja, pero que muchos no estarían interesados en heredar los pasivos, deudas y problemas que sufre.



Cifras reveladas por el presidente de la entidad, Luis Guillermo Vélez Atehortúa, indican que por cada cien pesos que se reciben, se gastan entre 115 y 120. No obstante, asegura que Cafesalud puede ser rentable a futuro. Y lo argumenta así: “Cuando uno compara la pirámide poblacional, esta es más sana, con personas más jóvenes, comparada con el resto de la población, lo que significa que es la menos enferma. Dos, si se miran los casos de alto costo –como Sida y enfermedades renales–, Cafesalud tiene menos tasas de prevalencia”. El requisito de éxito, subraya, es que haya nuevos sistemas de contratación, sistemas de información adecuados y una operación en línea.