Haceb va por estratos bajos con nevera sin congelador

Los tiempos no son buenos para la llamada ‘línea blanca’ de electrodomésticos en el país. Los datos del primer trimestre indican que esta categoría decreció en marzo 2,6% en valores y 1% en unidades.



Incluso, los aires acondicionados, que en los últimos años eran los reyes, con crecimientos exponenciales, ahora están también de capa caída, por cuenta del invierno que apenas da muestras de amainar.



En este contexto, la firma Haceb, que es líder nacional en el sector, no se sustrae de los efectos, pero aún así mantiene inmodificable su perspectiva de ventas y acaba de lanzar dos productos con los que espera, incluso, ganar un punto en el segmento de refrigeración. Se trata de La Colombianita, una nevera sin congelador, para personas de bajos recursos, y otra, Himalaya, de alto rendimiento en zonas calientes. El gerente comercial de la compañía, Santiago Londoño, explica la estrategia.



¿Este año cuántos productos lanzarán?



Las noticias mas importantes son Himalaya, una nevera con muy buena relación entre diseño, espacio, potencia, ahorro de energía y precio. La hemos denominado una línea “todo terreno” porque funciona muy bien en temperaturas extremas. Es una máquina clase T (tropical) y funciona muy bien en climas que van hasta los 43 grados centígrados.



Pero también está la Colombianita, que nace de un trabajo de campo en el que se visitaron familias y hogares de niveles socioeconómicos bajos. Se encontró que muchos tienen neveras muy viejas que consumen energía de manera impresionante y ni siquiera utilizan el congelador. O sea que tienen un cajón grande consumiendo energía y no lo usan, es lleno de escarcha, o solo con unos pocos hielos.



¿Qué salió de ahí?



A raíz de eso, se desarrolló un conservador de alimentos al que llamamos Colombianita, que busca darles una solución a esas familias, tanto para las que posean una nevera vieja, la reemplacen, y para las que no tenían y que mercan al diario. Queremos llegar a poblaciones que no pueden acceder a los productos por el precio.



¿A qué precio se venderá?



No superará los $500.000, un precio muy competitivo.



¿Cuánto ahorra en energía?



Ahorra mínimo 40% de lo que gastan las neveras actuales de baja capacidad. Al no tener congelador, el consumo es de 0,46 kilovatios día, muy poco, y es clasificación energética tipo, A que es la de más eficiencia, además de que el compresor es de alta eficiencia. Esta combinación genera un ahorro muy importante en el consumo de energía.



Otra cualidad es lo silenciosa, porque las neveras viejas, de 11 años y más, consumen mucha energía y hacen mucho ruido.



¿El bajo precio afecta mucho la calidad?



No, la calidad y el respaldo de la marca es igual que en todos los productos nuestros.



¿Cuál es el potencial de mercado?



En las áreas metropolitanas hay unas 483.000 neveras de entre 11 y más de 20 años. La gente las usa porque no tiene más opción ¿y cuántas familias habrá que no tienen nevera?



¿Cómo es la Himalaya?



Es una innovación que debe ser muy exitosa en la zona Caribe, porque va de 375 a 440 litros, es decir que son grandes, y funcionan muy bien a temperaturas extremas, con alta eficiencia energética. No quiere decir que en las otras zonas no funcione, pero allí es donde se pone a prueba una nevera, y por eso tenemos muchas expectativas.



Así mismo, tiene un panel digital externo con varias funciones. Una es “mercado”: si uno llena la nevera, esta trabaja a mayor capacidad y enfría más rápido. Otra es de congelamiento rápido y otra, “vacaciones” en la que va a consumir menos energía en ese periodo porque al irte no vas a estar abriendo y cerrando.



¿Con los lanzamientos subirá la facturación?



Hoy, somos líderes en ‘línea blanca’, con un 33% de participación en unidades, y en refrigeración incluso es mayor. Con estas líneas y todas las innovaciones deseamos seguir aumentando nuestra presencia, para llegar a un 36% este año.



En las otras categorías también queremos aumentar.



¿Cómo van, en general, las ventas este año?



El 2017 ha sido retador. El primer trimestre no fue el mejor. Pero a abril y ojalá mayo, ojalá la tendencia comience a cambiar. Seguimos apuntándole al presupuesto que habíamos definido. Este es un sector que en el segundo semestre crecerá, pero hay que hacer muchas cosas, como dinamizar el portafolio y más actividades en canales.