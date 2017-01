Este miércoles, la Contraloría General de la República publicó parte de los resultados de la auditoría realizada a la contratación de Ecopetrol y encontró irregularidades en el contrato de Asociación Rubiales – Piriri, en el que participó la empresa Agrocascada, la cual hace parte del grupo empresarial Pacific Rubiales.



En ente de vigilancia indica que hubo errores que afectaron la producción petrolera entre 2014 y 2014. Además, explicó a través de un comunicado que hubo “adquisiciones, instalaciones, construcciones de paquetes de tratamiento de agua que no prestan el servicio para el que fueron construidas por $99.947.577.177”.



“Adicionalmente, el operador realizó dos pagos por transferencias a un tercero por valor total de $74.521.324.807 por concepto de venta inversiones relacionadas con el Proyecto de tratamiento de aguas Agro Cascada S.A.S.”, las cuales no se realizaron en un activo fijo de Ecopetrol, es decir que no hubo una “inversión en un proyecto, ni están descritas en el contrato de participación de riesgo Rubiales, ni el contrato de asociación Piriri (…) Por ser la participación de Ecopetrol dentro del contrato del 50%, se ocasionó un daño por detrimento de los intereses patrimoniales del Estado en $37.260.662.404 por aprovechamiento indebido de terceros”.



Así mismo, el ente de control indicó que hubo “un gasto innecesario de US$4.541.149” por el alquiler y operación de una bomba horizontal para inyección de agua en el campo Rubiales.



El total de hallazgos fiscales relacionados con Agrocascada, $145.284 millones de pesos, explicó la Contraloría.



En esta vigilancia de contratos se evaluaron proyectos de inversión ejecutados en el marco de contratos de asociación y en los campos (Activos) en etapa de exploración en los Llanos Orientales. Se evaluaron desde cuatro aspectos: gestión técnica, financiera, medioambiental y de responsabilidad social.



PORTAFOLIO.CO