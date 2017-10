Hamburguesas Sierra Nevada lanzará otra marca en el 2018

En 2010, el actual fundador y CEO del Grupo Sierra Nevada, Emiliano Moscoso, gastó la cuota inicial de un apartamento, que iba a comprar junto con su esposa, en una máquina de helados para darle vida a un proyecto empresarial. Sin embargo, el descontento de ella se juntó con los malos resultados de este negocio.



Con esa inversión inicial, en ese mismo año, decidieron dar un giro de 180 grados al apostarle a la categoría de las comidas rápidas, en particular a las hamburguesas, que terminaron convirtiendo en una cadena que hoy en día tiene 11 puntos en Bogotá y vende 75.000 unidades mensuales. En diálogo con Portafolio, Moscoso reveló que el próximo año sacarán una nueva marca de restaurantes y que en 2019 esperan dar el salto a nivel nacional, a ciudades como Barranquilla y Medellín.

¿Cómo les ha ido este año en ventas y cuál es la meta para el cierre del año?



En el primer semestre nos fue bien, por lo que venimos creciendo con respecto al año pasado. Igualmente, hemos visto un alza en el segmento de domicilios. Para este año, teníamos una meta ambiciosa de tener una facturación de $10.000 millones, pero la vamos a superar porque tendremos unos $11.000 millones. Esto representa casi el doble de los ingresos de 2016.



Cuénteme un poco más acerca de esta línea de negocios de domicilios



Se ha movido mucho y el segmento viene creciendo bastante. Nosotros mismos estamos haciendo todo el proceso y no tiene alianzas con otras empresas, esto con el fin de tener control total sobre el producto; desde la cocina hasta la puerta de la casa de la gente.



Desde inicios de este año montamos una gerencia de domicilios. Ya 10% de nuestros clientes consumen los productos en casa.



¿Cómo les ha ido con la apertura de los dos nuevos puntos en el norte de la capital?



Esperábamos que tuvieran fuerza en domicilios, pero las cocinas no nos han dado abasto por lo que hemos decidido retrasar este servicio en Cedritos y Colina Campestre, que se abrieron hace dos meses.



¿Cuánto cuesta montar un punto de Sierra Nevada?



Entre $200 millones y $500 millones.



¿Cuántos puntos completaron en Bogotá?



Ya tenemos 11 locales.



¿Cuántas hamburguesas venden al mes?



Estamos cerca de las 75.000 hamburguesas al mes; lo cual sería unas 900.000 al año.



¿Cuándo se dará la expansión nacional?



Estimamos que se podría dar en 2019, probablemente. Las ciudades que nos llaman la atención son Barraquilla y Medellín. Primero, queremos crecer más en Bogotá para después dar el salto a nivel nacional. Eso implica retos logísticos al trabajar con productos frescos, por lo que tendremos que desarrollar proveedores locales para mantener la calidad; ya estamos trabajando ese modelo.



¿Y han pensando en tener presencia en el exterior?



Hay propuestas que estamos estudiando para llegar a Perú y Ecuador.



¿Qué metas de crecimiento tienen para el próximo año?



Seguir teniendo el mismo ritmo de incremento en facturación con el que venimos este año, para continuar duplicando los ingresos. Para ello, vamos a abrir nuevos puntos el próximo año en Bogotá.



¿Han pensado en franquiciar la marca?



No, la verdad ese modelo no nos interesa por ahora.Además, seguimos apostándole a trabajar sin socios, sin fondos de capital y de riesgo. Somos mi esposa y yo al pie del cañón en este negocio.



¿En qué quedaron las denuncias que hicieron sobre una posible copia de sus estrategias de mercadeo digital en redes sociales por parte de hamburguesas El Corral?



Nos sentamos a hablar del tema entre ambas partes y ya quedó resuelto.



¿En qué otros negocios está inmerso el Grupo Sierra Nevada?



Trabajamos de manera paralela en proyectos de iluminación en centros comerciales.

Estamos revisando otros modelos de restaurantes, no solo en hamburguesas, sino también en otros proyectos. Para el próximo año lanzaremos una nueva marca gastronómica.



¿Cómo nació la compañía?



Tenía la cuota inicial del apartamento, pero me enamoré de una maquina de helados y me gasté ese dinero. Llegué a mi casa con la máquina y mi esposa casi me mata. Así arrancamos con la heladería, sin embargo, tuvimos problemas con el crecimiento porque necesitábamos mucha inversión y entonces se nos ocurrió lo de las hamburguesas, con un producto artesanal sin químicos. Ha sido una expansión orgánica que va un poco en contravía de la tendencia que vemos de inversionistas y de tener gastos por encima de los ingresos.



¿Qué nuevos productos y estrategias tienen preparados para la temporada de fin de año?



Hace poco empezamos con lo de la aguapanela fría para acompañar las hamburguesas. Para enero ya tenemos pensadas tres nuevas referencias. Primero, estamos pendientes de Halloween con ‘asusta a la cajera’, con la cual los mejores disfraces que espanten a las empleadas tendrán agrandadas sus papas.



Andrés Felipe Quintero V.

felveg@eltiempo.com