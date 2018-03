Hasta alianza con Netflix, en la ‘ofensiva’ virtual del Éxito

El Grupo Éxito se plantea para este año una agresiva tarea para acelerar sus ventas virtuales. Como parte del plan, está Éxito Prime, un servicio por suscripción como el que tiene Amazon en el mundo. Incluso, para fortalecerlo, gestiona alianzas con plataformas como Netflix y Spotify.



Así lo explica Ricardo Henao, gerente de e-commerce del Grupo Éxito.



¿Cómo es el mapa de la oferta virtual del Grupo?



Tenemos Exito.com, Carulla.com, Bronzini.com, y Arkitect.com. También tenemos catálogos digitales que están en 150 almacenes, el modelo de Market Place y nuestra alianza con Rappi.



Eso para el Grupo Éxito, el año pasado fue el 2,6% de las ventas. La meta mínima que tenemos este año es que sean 3,6% a 3,8%. En el 2016 fue 2%.



¿Es posible dar ese salto?



Totalmente. Y para los años que siguen la apuesta del Grupo es el aumento mínimo de dos puntos cada año por esa estrategia omnicanal. Esta proyección no obedece al capricho sino a que sabemos que los hábitos de los clientes cambiaron. Colombia está lista para esta gran oferta digital.



¿Cuáles son los datos de tráfico?



Este año vamos a tener 55 millones de visitas, con unos 18 millones usuarios únicos. En el 2017 llegamos a casi 51 millones.



¿Cuántos productos ofrecen?



Tenemos más de 100.000 exhibidos, entre propios y del modelo Market Place (plataforma virtual para otras empresas). La meta este año es contar con más de 400.000 en nuestros canales digitales. Contamos con más de 3.000 proveedores a través de nuestros sitios y más de 800 vendedores de Market Place.



Igualmente, tenemos servicios como la venta del SOAT y la recarga de minutos. También lanzamos Éxito Prime.



¿Cuál es el valor de Éxito Prime?



Para nosotros es muy importante. Amazon tiene ese sistema y hoy cuenta con 65 millones de usuarios en Prime y enfoca su estrategia sobre eso. Entonces, sabiendo que es un jugador que va a llegar a Colombia, la responsabilidad nuestra como líderes es tener los servicios que nos permitan seguir siendo líderes.



¿Cómo les ha ido y cómo opera?



Lanzamos Éxito Prime en diciembre del 2017 y viene creciendo supremamente bien. Vemos que los niveles socioeconómicos más altos y que tienen experiencia en las compras en el exterior han entendido rápidamente el servicio que tiene tres beneficios. Uno es que el cliente paga una suscripción anual, que ahora está en $79.900, y no tiene que volver a pagar en todo ese periodo por envíos. Lo otro es que tienen más rápido lo que compra, gracias a un servicio exprés.



Y el tercero, es que tienen muchas promociones exclusivas. Como bienvenida, estamos entregando un descuento de 5% en Viajes Éxito. Igualmente, regalos con el SOAT y con Móvil Éxito. Pero más allá de lo comercial, lo importante es que el Grupo Éxito toma la delantera en un tema que todos los jugadores van a tener. Igualmente, estamos haciendo ofertas con productos muy virtuales. Empezamos con el operador de transporte Cabify con descuentos en trayectos. Y estamos terminando de afinar alianzas con Spotify y Netflix porque sabemos que hay clientes digitales.



¿Las negociaciones son directas con esas plataformas?



Sí porque necesitamos ofrecer beneficios que se sientan en el día a día de las compras de los clientes.



¿Y el concepto Prime se extenderá a otros sitios?



A Carulla también. Hoy aplica para no alimentos pero ya en mayo se ampliará.



¿Eso será lo fuerte en este año?



Esa es una de las grandes palancas que tenemos en lo digital. Igualmente, trabajaremos en fortalecer el Market Place, en el que llevamos tres años. La idea es sumar 1.500 vendedores en el 2018. El año pasado terminamos con 700. Estos es clave porque grandes empresas en el mundo como Alibaba y Amazon tienen este servicio. Esto lo que permite es que la compañía aumente de manera exponencial sus propuestas al consumidor. Algo muy bonito es que estamos trabajando con pequeñas empresas y distribuidores que antes no tenían la capacidad de estar con un retail grande como nosotros.



¿Por qué hay sitios para marcas propias de ropa?



Hoy más del 40% de las ventas textiles de esta compañía la hacen esas marcas propias, las más fuertes de la organización. Lo que se ha visto es que las marcas cuando ya se han posicionado en lo textil pueden tener sus propios sitios y los crecimiento han sido importantes en visitas.



¿Cómo va la alianza con Rappi?



Ha sido muy importante porque ambos hemos aprendido bastante del otro. Eso nos ha permitido ser líderes de la venta a domicilio de mercado. Además, acabamos de hacer una alianza con Mensajeros Urbanos y tenemos el interés de desarrollar nuestro propio modelo colaborativo como se le llama en el mundo. Hoy tenemos más de 6.000 aliados que están pendientes de las entregas más rápidas. Lo que el Grupo Éxito está entendiendo en estos años de venta digital es que en el imaginario, que es lo que todos los clientes estamos esperando, la idea es comprar fácil y recibir rápido. Y eso queremos con esta alianza. Esperamos tener esto consolidado entre abril y mayo de este año.

Muchas cadenas en Estados Unidos como Wal-Mart entregan pedidos a través de una aplicación y a quien esté conectado le da un pedido para que lo entregue. Incluso, esa cadena también opera para que los empleados, camino a casa, puedan llevar pedidos con un reconocimiento económico. Esos son modelos que plantea la nueva economía y que el Grupo Éxito está abierto a analizar.



¿Qué papel juegan en este escenario las tiendas físicas?



Vamos a hacer una inversión enorme en tecnología para conectarlas con lo digital, de tal forma que cuando un cliente del local pregunte por un pedido que haya hecho en el sitio virtual pueda saber dónde está. El objetivo del Grupo es que cuando nuestros clientes estén en cualquier tienda o en los sitios virtuales tengan una experiencia única.



