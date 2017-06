HBO entra al negocio de TV ‘online’

Más compañías se están montando al bus del streaming y HBO no se quedó atrás.

Y aunque el canal de televisión premium ya había implementado una aplicación móvil hace unos años para sus suscriptores, anunció el lanzamiento de HBO GO como un servicio independiente y disponible para todo público.



(Lea: RTVC, Claro y Movistar le dan 'batalla' a Netflix en Colombia)



“Hay un gran potencial en el mercado de TV en línea. De hecho, estudios dicen que para finales de 2016 había 91 millones de abonados de banda ancha fijos y 300 millones de abonados de banda ancha móvil en Latinoamérica y el Caribe. En el mercado colombiano, la demanda de servicios de streaming online por suscripción creció en un 31% el mismo año”, comentó Javier Figueras, vicepresidente corporativo de Relaciones con Afiliados de Latinoamérica para HBO.



(Lea: 'La competencia de Netflix y Amazon es desleal con los cableoperadores colombianos', Asotic)



Según el directivo, esta propuesta va encaminada no solo a diversificar su portafolio sino a flexibilizar el perfil de sus espectadores. “Hemos sido reconocidos por ser un canal exclusivo, que vive de sus usuarios y no de los anunciantes y eso nos convierte en una plataforma con un enfoque distinto a las que ya existen en el mercado”, comentó el directivo.



Este lanzamiento en Colombia se configura como la segunda fase de la transformación digital que está implementando la compañía en más de 17 países en la región.



“Los hábitos de consumo están cambiando y cada día más consumidores exigen acceso fácil e inmediato para ver el contenido que les atrae cuando y donde quieran” comentó Francisco Smith, EVP de Distribución y Desarrollo de Medios de HBO Latin America.

Asimismo, agregó “sabemos que hay una fuerte demanda de nuestros fans por tener acceso online a contenido premium; y ahora el contenido exclusivo de HBO está más accesible que nunca”.



Por su parte, la organización también anunció que está ampliando, de igual manera, su oferta para dispositivos de banda ancha, como el Chromecast o el Apple Tv.