Hace dos años Heineken apenas representaba 0,2% entre las cervezas que se vendían en Colombia y hoy día es el 2% del mercado, en lo cual ha jugado mucho la alianza de la chilena Compañía Cervecerías Unidas (CCU) con Postobón (Organización Ardila Lülle).

Ana María González, gerente de la marca Heineken en el país, le contó a Portafolio parte de sus estrategias para que en el 2020 esta bebida pese un 10% en el mercado general y 50% en el de las premium.



¿Qué tal va la marca?



La marca va bien. Mientras que la categoría de cervezas crece entre 3 y 5% en el país, Heineken lo hace al 35% considerando cifras del 2016 con respecto al 2015. Pero los datos del 2015 muestran un crecimiento del 200%. De hecho, comenzamos vendiendo 38.000 hectolitros y el año pasado vendimos 136.000. Es decir que en dos años que lleva Central Cervecera de Colombia hemos crecido 250% y este año queremos cerrar en 160.000 hectolitros.



Ana María González, gerente de la marca Heineken en Colombia.

¿Qué ha sido clave para tanto crecimiento?



Primero, la creación de central Cervecera de Colombia, con una inversión de 400 millones de dólares en la planta que se está construyendo en Sesquilé, la cual va a estar en funcionamiento en el primer semestre del 2018. Y como esta es mitad Postobón, esta sociedad estratégica nos da la posibilidad de estar en todo el país y llegar a puntos donde antes no estábamos.



Quiere decir que ha sido clave la distribución.



Sí, bastante clave.



¿Ha variado el precio para llegar a más gente?



No hemos disminuido el precio, lo único que hicimos fue crear una referencia nueva, pequeña, de 250 cc. y por eso pudimos llegar a competir en tiendas con un precio de entre 2.200 y 2.500 pesos, que es bastante asequible. Es casi que el precio de Club Colombia. Obvio que si te vas a una discoteca o un bar no es lo mismo, pero igual le pasa a la competencia.



¿Cuál es la perspectiva más allá del 2017?



La idea es que arranquemos la cervecería produciendo 200.000 hectolitros solo de Heineken y creo que vamos a llegar.



¿Cómo va la construcción?



Obviamente esto necesita permisos de aguas y tierras y en eso se ha venido trabajando, pero todo está controlado dentro de los tiempos para llegar a la apertura en el primer semestre del 2018. Allí vamos a producir varias marcas y estamos dinamizando mucho el mercado (de las cervezas), que era un monopolio de un 99% y nosotros con Heineken solo teníamos el 0,2% y ya, con Central Cervecera estamos llegando al 2% del mercado, en menos de dos años.



¿Su meta es ganar qué porcentaje?



Queremos llegar al 10% en el 2020 más o menos en cuanto a cervezas en general y ser el 50% en el segmento premium.



¿En cuánto van en este segmento más selecto?



Ya vamos llegando a ese 50%, porque somos líderes del mercado en premium.



¿Entonces por qué tan conservadora la meta?



Porque van a llegar otras marcas. Ellos tienen un monopolio muy fuerte y músculo financiero. Nosotros somos una empresa mucho más pequeña a nivel mundial y en Colombia. Se va a dinamizar mucho la categoría con sus marcas y nosotros no sabemos qué tan fuerte entre Estelar o qué tan fuerte vayan a invertir con Corona, que son las marcas premium de su portafolio. Además, Club Colombia entra también un poco dentro de esa categoría.



¿Cuánto calculan que crecerá el mercado?



Queremos es que aumente el consumo per cápita, porque en Colombia es cercano a 41 litros por persona, que es muy bajo, comparado con Venezuela, donde son como 100 litros, o Argentina. Lo que queremos es que se dinamice la categoría y que la gente empiece a probar nuevas cervezas, porque siempre han tomado lo mismo.



¿El límite no es el bajo poder adquisitivo?



Sí, pero ahora con Heineken el tema no es de precio. Cualquier persona tiene $2.200 para comprarse una cerveza, si realmente quiere tomar algo diferente. Antes sí era mucho más costoso porque la única botella estaba a $3.500 y el tendero la ponía a 4.000, versus 1.800 de una Poker.



¿Pero eso será en sectores con un paladar ya educado para eso?



No, estamos hablando de estratos 1 y 2. En estos estratos de Colombia es donde más se toma Heineken, más que en estratos altos.



¿Qué tanto?



A nosotros nos sorprendió, porque pensábamos que no estábamos llegando ni vendiendo allá, pero las tiendas les compraban a mayoristas para poder tener Heineken, y ahora que estamos llegando directamente a ellos vemos su consumo, porque en los estratos altos hay mucha competencia, con whisky, champaña, ginebra y una gran cantidad de productos premium, en cambio en los estratos bajos realmente no y cuando la gente cuando quiere celebrar lo hace con una mejor cerveza.



¿Cuál es entonces el perfil de la marca?



Una cosa es el target y otra es el que te está comprando. Nuestro consumidor va de 25 a 40 años, en estratos 4, 5 y 6, sobre todo hombres. Pero cuando es una marca aspiracional, precisamente gente más joven y de estratos más bajos quieren tenerla.



Lo que viene en materia de mercadeo



“En música y deportes estamos cubriendo muy fuerte, y en innovación tenemos una plataforma que se llama Extra Cold, que va a estar en 100 sitios de Bogotá –ya estamos como en 40– con cerveza a -3 grados y vasos a la misma temperatura; es cerveza del barril que se congela. Visualmente es divina y es una experiencia muy fría y muy innovadora. Por otro lado, vamos a hacer muy fuerte la campaña Credenciales, que consiste en que la gente sepa que estamos en 192 países y que nuestro proceso de producción dura el doble de cualquier cerveza: son 28 días de fermentación, algo que ninguna en Colombia tiene”.