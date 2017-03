Colombia estaría en el top del crecimiento de Henkel al 2020

La firma alemana Henkel ha crecido en el país con sus negocios de adhesivos así como con el de cuidado personal y belleza. Ahora está también pendiente de que fructifiquen sus conversaciones de posibles compras de empresas, o alianzas para incursionar pronto con su línea de cuidado del hogar.



Alfredo Morales, presidente de Henkel Colombia (y responsable para América Latina de la línea de cuidado personal y belleza) explica en qué consiste su plan para los próximos cuatro años, en los que este país tiene un papel importante.



¿Qué significado especial tienen para ustedes el 2016 y el 2017?



Nosotros planeamos para 4 años. En el 2016 cerramos el ciclo anterior y estamos definiendo la estrategia hacia el 2020.



¿Cómo estuvo el año pasado?



Fue un año muy positivo. Nuestro crecimiento global fue del 3,1% a nivel orgánico y 3,5% total, es decir cuando incluimos los impactos de tasas de cambio. También hubo un récord de rentabilidad, cerrando en un 16,9%, el margen más alto tenido hasta ahora. La rentabilidad por acción subió entre 7 y 9%, lo cual es muy bueno, porque significa que la empresa no solo cumplió sus metas de negocios, sino sus metas de cara a los accionistas.



¿Y en América Latina?



Fue tal vez la de mayor crecimiento orgánico para Henkel, con 13,8%.



¿Cuánto venden acá?



Facturamos 1.050 millones de euros y Colombia es el tercer país en ventas, después de México y Brasil, cuyas economías son muy grandes. Fueron cerca de 90 millones de euros en el 2016 (alrededor de $300.000 millones) y creció a doble digito, como en el resto del área, teniendo en cuenta que no está la adquisición de Alfa, cuyos resultados se empezarán a ver a partir del 2018.



¿Qué destacaría de los logros del periodo pasado?



Primero, conseguimos el crecimiento planeado, lo cual es importante porque nos ubica por encima de los 18.700 millones de euros (a nivel mundial). Así mismo, la rentabilidad subió año a año: al inicio estábamos en 14% y cerramos con 16,9%. Además, consolidamos las tres unidades de negocio, no solo con crecimiento orgánico sino con adquisiciones. Por ejemplo, en Colombia compramos el año pasado una de las divisiones de pegantes de construcción de Alfa (por $60.000 millones), con lo cual consolidamos el negocio de adhesivos en el país.



Además, hemos seguido haciendo inversiones fuertes en innovación en todas las marcas, ganamos participación en el mercado y seguimos expandiéndonos en capacidad.



¿Cuáles áreas crecieron?



Los dos negocios que tenemos acá crecieron de manera muy importante. En el de adhesivos, a través de la transacción de Alfa, abrimos una línea que nos parecía importante. En cuidado personal también logramos ser número uno en tintes para el cabello, con una participación superior al 60%, y en desodorantes la marca Balance, hoy por hoy, es laque más consumen los colombianos.



¿Qué proyectan con la nueva planta?



Terminar de acondicionarla tecnológicamente en el 2018 para producir también a futuro nuevas marcas y tecnologías que podemos introducir en el mercado colombiano.



¿Hay nuevas compras a la vista?



Estamos viendo posibles proyectos en adhesivos. Creemos que hay oportunidades para seguir creciendo y las adquisiciones son parte integral del crecimiento de los próximos cuatro años.



¿Qué esperan del ciclo 2017-2020?



Esperamos crecer en Henkel global entre 3 y 5% por año y continuar aumentando nuestra rentabilidad sobre las ventas de manera continuada –para el 2017 queremos estar por encima del 17% y que nuestras utilidades por acción crezcan por año entre el 7% y el 9%.



En América Latina nuestro rol es de un crecimiento acelerado y la meta principal es crecer año por año por encima del 10%. En Colombia sería superior a eso.



¿Cómo lograrlo?



En cuanto a ‘cuidado personal’, la meta es que por lo menos el 40% de nuestras ventas se hagan con productos que lleven menos de dos años de introducidos en el mercado y planeamos introducir hacia la mitad de este año al menos dos marcas nuevas.

Además, estamos trabajando para abrir hacia junio un centro técnico de entrenamiento del mismo nivel de otros que tenemos en Alemania, Sao Paulo o México. Es esencialmente para clientes y consumidores.



¿Qué inversiones planean?



Fuera de lo anterior, seguimos invirtiendo en aumentar la capacidad de la planta (de cuidado personal y belleza), porque hay que ser capaces de atender nuestros crecimientos.



¿Hay planes de ingreso con ‘cuidado del hogar’?



En América esa línea entró con una adquisición en México y existe en Centroamérica. Colombia puede ser la puerta de entrada para Suramérica, tal vez por adquisiciones y precisamente estamos en conversaciones para mirar qué oportunidades tenemos, aunque no hay nada concreto, y esperamos que pronto podamos dar una buena noticia.



Anuncian compra de Nattura



Directivas centrales de Henkel anunciaron un acuerdo para adquirir a Nattura Laboratorios, S.A. de C.V., basada en Guadalajara (México), y con compañías asociadas en Estados Unidos, Colombia y España. Durante el año fiscal 2016, la empresa vendió 100 millones de euros.



La transacción, cuyo monto no se ha difundido, incluye marcas líderes como Pravana y Tec Italy y será la plataforma para crecer más en Latinoamérica, según Pascal Houdayer, vicepresidente Ejecutivo y responsable global del negocio de Cosmética y Cuidado Personal de Henkel. “El alto desempeño y calidad de las marcas de Nattura son la combinación perfecta con nuestro negocio de Cosmética y Cuidado Personal”, dijo Hans Van Bylen, CEO global de la compañía.