La transformación de la productividad en el país, a partir de la tecnología, comenzó a ser realidad. Así lo asegura Mateo Figueroa, gerente general de Hewlett-Packard Inc. Colombia, firma que viene organizando desde el 1 de febrero el Innovation Day y que mañana culminará en Cali.



Figueroa habló con Portafolio sobre lo que se viene para el país en materia de productividad económica, cómo se están reduciendo diferentes brechas locales y la apuesta de la compañía en el territorio colombiano para el 2017.



“Estamos pasando por una época de alteración digital en la que la recuperación, la aceleración y la implementación de soluciones tecnológicas híbridas y disruptivas serán la clave del éxito en las organizaciones”, señaló el ejecutivo.



¿Cómo les ha ido en el país con el Innovation Day?



La próxima semana culminaremos en Cali nuestra ronda nacional de Innovation Day, que comenzó el 1 de febrero en Bogotá y que consiste en trabajar directamente sobre la recuperación, transformación y aceleración del sector productivo en Colombia durante el 2017. Esto comienza con la conexión de la economía nacional y las tecnologías, dentro de lo que se denomina la revolución digital.



¿Cómo es esa conexión?



Es claro en los temas de productividad, tecnología y desarrollo.



Queremos, desde Hewlett Packard (HP), ser habilitadores de tecnología, cumpliendo el rol de conectar estos tres puntos.



El objetivo es facilitar ese puente, si se tiene en cuenta que la economía digital es un pilar muy importante de crecimiento y de cerrar brechas de conocimiento para cualquier país y eso es lo que nos proyecta hacia una economía mucho más competitiva hacia el futuro.



Denos un ejemplo de esto...



A medida que el país ha venido teniendo más acceso de dispositivos de cómputos en áreas rurales, los niveles de productividad en estos sectores han aumentado considerablemente y, sobre todo, las posibilidades de emprendimiento crecieron. De la misma manera, cada vez se ve que nacen nuevas compañías correlacionadas a la conectividad, al acceso de dispositivo tecnológico.



¿Qué otros sectores avanzan en este proceso?



También está el tema de educación y es que a medida que las personas tienen mayores accesos a contenidos educativos, obtiene mejores resultados.



Esto se logra a través de dispositivos conectados en todas las comunidades, lo cual genera un cierra en la brecha educativa, que por ende se traduce en un mejoramiento económico para el país.



¿Cómo va Colombia en el proceso de implementación y masificación de la economía digital?



El país ha hecho un esfuerzo increíble, si se tiene en cuenta la entrada de la fibra óptica en todo el territorio nacional, y en la entrega de dispositivos de acceso a través de programas privados y públicos.



Ahora estamos en un gran momento de apropiación de tecnología, para el cual HP juega un papel muy importante en su desarrollo e implementación. La realidad es que el objetivo no es solo tener la infraestructura, sino que esta cumpla con una función en favor de la comunidad.



Por ejemplo, en este caso, conectamos a emprendedores entre ellos para darles a ambas partes contenidos, que mejoren las probabilidades de éxito de sus empresas, ahí es donde se ve la transformación productiva.



¿Y cómo apoyan a quienes tienen proyectos de emprendimiento?



Además de este programa de HP Life, que previamente mencioné, acompañamos directamente a los emprendedores durante su difícil camino de inicio, a través de un portal de realización propia, el cual tiene hoy en día 28.000 usuarios únicos conectados.



Ustedes hablan también de redefinición de negocios a partir de la tecnología, ¿cómo es esto?



En principio, es importante resaltar que estamos propendiendo porque analizar no solo qué tecnología se compra, sino cómo se compra. Es decir, que las personas necesitan que la tecnología sea parte de su gasto mensual y que sea administrada por un tercero, que sepa cómo son estos procesos.



Lo anterior, porque sin dudas existe una redefinición de negocios, para la cual nosotros entregamos un esquema de servicios, de modo que las empresas tengan mejores facilidades en estos temas.



El otro tema es el tipo de tecnología que estamos entregando, más aún en temas de movilidad (productos livianos, con mayores baterías y ultraportables, entre otros) y en seguridad. Estos dos pilares creemos son los que más demanda tienen y Colombia no es la excepción.



¿A qué le está apostando HP este año en Colombia?



Vamos a enfocarnos fuertemente en la transformación digital, pues es un tema que se ha convertido en el foco principal de todas las compañías que buscan crecer y transformar sus diferentes líneas de negocio.



