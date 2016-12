En una época en la que aumenta la demanda de servicios financieros, es importante que los usuarios no dejen sus trámites para última hora, pues los bancos ajustan sus horarios de atención a fin de año.



Y aunque los canales electrónicos como internet, cajeros electrónicos y la banca móvil estarán disponibles las 24 horas de todos los días del año, para quienes hacen sus diligencias bancarias de manera presencial es importante saber que la mayoría de los bancos atenderán el viernes 23 de diciembre, pero habrá restricciones el sábado 24.



Así mismo, muchos han decidido suspender las operaciones los días 30 y 31 de diciembre, para retomar su atención en las sucursales el lunes 2 de enero.



A continuación, la disponibilidad de las entidades financieras durante esta temporada.



Bancolombia:



Atención normal hasta el viernes 23.



El 24 de diciembre las oficinas que habitualmente abren los sábados trabajarán durante cuatro horas continuas a partir de la apertura, mientras que las que están ubicadas en las universidades no prestarán servicio. El domingo 25, el viernes 30, el sábado 31 de diciembre y el domingo 1 de enero las sucursales no abrirán al público.



El 29 de diciembre las oficinas abrirán en horario habitual, pero la entidad financiera recordó que ese día no se recibirán cheques en consignación durante el horario extendido.



Banco Agrario:



Teniendo en cuenta que esta entidad financiera tiene tres horarios diferentes de atención, dependiendo de las necesidades de los municipios, habrá algunos ajustes en la temporada de fin de año.



Para las oficinas que atienden de lunes a viernes, no habrá atención el día 30 de diciembre.



En las sucursales que abren de martes a sábado, no abrirán los días sábado 24, viernes 30 y sábado 31 de diciembre. No obstante, el cierre del 24 será compensado con atención al público el día lunes 26 (que tradicionalmente no abre). Por ser cierre bancario, no habrá compensación de los días 30 y 31 de diciembre.



Y en los puntos que prestan servicio de miércoles a domingo, no habrá atención en esas mismas tres fechas, pero la compensación del día 24 se realizará el martes 27 de diciembre.



Davivienda:



El viernes 23 se prestará el servicio normal.



El sábado 24 de diciembre se hará la apertura de oficinas en el horario habitual pero prestarán atención al público hasta la 1:00 p.m.



Entre tanto, las sucursales que habitualmente abren en festivo, no prestarán servicio los días 25 de diciembre y 1 de enero.



De igual manera, no habrá atención los días 30 y 31 de diciembre.



BBVA:



Sus sucursales atenderán normalmente el viernes 23, pero no prestarán servicio al público los días 24, 30 y 31 de diciembre.



Colpatria:



El 23 de diciembre se dará atención en las oficinas según el horario establecido, incluyendo en jornadas adicionales.



El 24 de diciembre habrá atención hasta las 4:00 p.m en todas las oficinas que habitualmente prestan atención al público el día sábado.



No habrá atención en ninguna oficina los días 30 y 31 de diciembre.



AVVillas



El sábado 24 de diciembre iniciará la atención en el horario habitual hasta la 1:00 p.m.



Mientras tanto, el jueves 29 de diciembre solo prestará el servicio en jornada diurna, es decir que no habrá horario adicional.



No habrá atención en sucursales los días viernes 30 y sábado 31 de diciembre



Citibank:



La entidad no prestará servicio a sus clientes en oficinas físicas de todo el país los días 24, 30 y 31 de diciembre.



Bancompartir:



Mientras que habrá atención en los horarios habituales los días 23 y 24 de diciembre, las sucursales permanecerán cerradas el 30 y 31 de diciembre.



Procredit:



No habrá atención al público los días 24 y 31 de diciembre.



Cabe recordar que la Superintendencia Financiera ya les advirtió a las entidades del sector que deben tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad a los usuarios y la calidad en el servicio.



El objetivo es que los canales adicionales a las oficinas deben estar disponibles de manera permanente.



Por ejemplo, los cajeros electrónicos deben estar aprovisionados de efectivo, y en el caso de la banca móvil y el internet, deberán reducir al mínimo los riesgos de fallas o caídas de los sistemas, así como monitorear las operaciones para hacer detección oportuna de aquellos movimientos que puedan ser fraudulentos.



En cuanto a la seguridad, la Superfinanciera pidió extremar los controles para evitar que las personas sean víctimas de hurto o fleteo, lo que incluye la realización de campañas de prevención entre los usuarios con el objetivo de que utilicen canales y servicios que les permitan reducir el riesgo de fraude financiero.



Portafolio.co