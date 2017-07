HTC lanza dos smartphones de gama media en Colombia

El fabricante de teléfonos HTC, lanza en Colombia dos nuevos smartphone que se caracterizan por darle mayor acceso al usuario y por su capacidad fotográfica y de sonido.



El primero de ellos es el HTC One A9s, que cuenta con una pantalla de 5 pulgadas y que está diseñado para soportar todo tipo de goteos y rasguños.



"Con el HTC One A9, nos surge la inspiración para traer un gran teléfono de metal finamente diseñado para un segmento más amplio del consumidores", dijo Eduardo Morones, Vicepresidente de HTC para Latinoamérica.



Este Smartphone tiene con una cámara principal de 13 megapíxeles con un autofoco para fotos nítidas y claras, un sensor BSI que captura los detalles de poca luz y un espacio de almacenamiento gratuito ilimitado con Google Fotos.



Dentro de sus características principales es que permite acceder instantáneamente al sistema, a través de un sensor de huella digital que la reconoce desde todos los ángulos y posiciones. Adicional tiene un complemento que le ayudará a reducir el consumo innecesario de energía de las aplicaciones así como borrar archivos temporales.



EL HTC DESIRE 650



Dentro de su portafolio de celulares de gama media, HTC también trae al mercado colombiano el HTC Desire 650, un teléfono móvil de elegante diseño y una textura que permite al usuario tener un mejor agarre.



Cuenta con una pantalla de 5 pulgadas que proporciona claridad visual y está fabricada con el cristal Corning Gorilla, el cual la hace más resistente.



Al igual que el One A9, tiene la certificación de audio de alta resolución que con el apoyo de la tecnología de HTC BoomSound.



Finalmente esta edición tiene una cámara de 13 megapíxeles con sensor de iluminación (BSI) para producir fotos más vivas y detalladas en condiciones de poca luz. La cámara frontal de 5 megapíxeles está equipada con diversas características para tomar selfies, incluyendo el modo de belleza instantánea, selfie automático y por control de voz.